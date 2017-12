Konec legrace: Chlapská „rýmička“ je závažný problém, tvrdí lékař

Jak se řekne smrtelná mužská nemoc na sedm? Rýmička. Takový vtip se stal koloritem mnoha společenských setkání. Problém ale možná není tak moc vymyšlený, jak by se zprvu mohlo zdát – muži jsou u virově respiračních onemocnění náchylnější ke komplikacím. Tvrdí to alespoň kanadský doktor Kyle Sue, jenž své poznatky zveřejnil ve studii v časopise BMJ medical journal.

„Chlapská rýmička“ je termín, který se používá, když existuje podezření, že příslušník mužského pohlaví přehání závažnost a symptomy obyčejného nachlazení nebo jiné běžné nemoci. Podle Kyla Sue, doktora newfoundlandské univerzity v Kanadě a autora studie, se jedná o velmi častý stereotyp.

O to víc se Sue rozhodl předsudky zbořit. Sám prý celý život věděl, že rýmička existuje, jen potřeboval najít důkazy, které mužům po celém světě dají možnost bránit se, až je zase někdo bude obviňovat z předstírání závažnosti nachlazení. Příběh, jak k důkazům doktor došel, sdělil kanálu CNN.

Začal obyčejným pátráním po výzkumech, které se problematikou již zabývaly, a hlavně které zjišťovaly, že muži mají horší symptomy než ženy. Měl totiž podezření, že tento rozdíl je způsobem evolučním vývojem lidí.

Nakonec našel množství materiálu, které naznačovaly, že muži mají zhoršený imunitní systém, byť výsledek nebyl definitivní.

Testosteron jako hlavní viník

Podle Sue reagují ženy na nachlazení a chřipku zcela odlišně než muži. „Epidemiologická data z Hong Kongu ukazují, že dospělí muži mají větší šanci, že budou hospitalizováni s chřipkou než ženy,“ vysvětloval doktor. O podobné věci mluvila americká studie, jež uvedla, že muži na chřipku umírají daleko častěji než ženy, bez ohledu na ostatní zdravotní problémy. „Žádná z těchto studií ale neříká, jestli zkoumaní jedinci pili, kouřili a další charakteristiky, tudíž výsledky mohou být ovlivněné,“ dodal doktor.

Sue proto našel další důkazy týkající se právě zhoršeného imunitního systému. Zjistil, že pravděpodobně souvisí s hormonálními rozdíly – mužský hormon testosteron imunitní systém potlačuje, zatímco ženský hormon estrogen imunitní systém chrání. „Není moc známé, že testosteron je imunosupresivní. Mluví o tom jen jedna studie,“ říkal Sue.

Pokud je rozdíl v imunitách pohlaví pravdivý, jeho důvod není vůbec jasný. Jedna teorie říká, že testosteron podporuje agresivní chování a rozvoj druhotných sexuálních charakteristik, tudíž mužům umožňuje být kompetitivnější za cenu právě potlačeného imunitního systému.

Jiná teorie upozorňuje, že s horšími symptomy je větší pravděpodobnost, že muž zůstane v klidu a bude se zotavovat, čímž se vyhne predátorovi a jeho šance na přežití se zvýší. Obě dvě teorie nicméně naznačují, že rozdíl vznikl již v pravěkých dobách.

Profesorky: Nachlazení není sexistické

Profesorka John Hopkins univerzity Sabra Kleinová má ale s výzkumem Sue problém. Oceňuje, že se doktor snaží upozorňovat na rozdíly ve zdraví mužů a žen, vadí jí ale absence některých faktů. „V jeho výzkumu se mluví o chlapské rýmičce, dalo by se to tedy chápat, že se týká všech věkových kategorií. To ovšem není pravda,“ vysvětlovala profesorka.

Míra hospitalizace je standardně vyšší pro velmi mladistvé a velmi staré muže. Během reprodukčního života naopak ženy trpí mnohem horšími virově respiračními onemocněními – částečně proto, že mají skoro až excesivní zánětlivé reakce. „Prostě na tom, kdo u nemoci trpí víc, záleží hodně na věku,“ řekla Kleinová. Navíc je mnoho zemí, kde mají muži mnohem lepší přístup ke zdravotní péči, tudíž to může vypadat, že jsou častěji hospitalizovaní.

Profesorka Helen Stokes-Lampardová z Royal College of General Practitioners v Londýně souhlasí s Kleinovou. „Navzdory populárnímu názoru a téhle studii máme spoustu vědeckých důkazů, že nachlazení není sexistické,“ tvrdí profesorka, i když uznává, že studie potvrzující horší infekce dýchacího ústrojí u mužů existují.

Podle receptů našich babiček je na nachlazení dobré pít mléko s medem. Tak jak pak mohlo vzniknout tvrzení, že mléko zahleňuje? Vždyť to přeci musí být léty ověřený recept proti neduhům spojeným s virovými onemocněními. A kdyby to přitížilo místo úlevy, přece by nám to nedávaly. Řeči o jeho škodlivosti pro naše dýchací cesty pocházejí převážně od odpůrců mléka a mléčných výrobků.

„Nejlepší je nepřemýšletm jak moc jsem nemocný a odpočívat, pít hodně tekutin a vzít si prášek. Během pár dní se uzdraví každý, ať už žena nebo muž,“ dodala Stokes-Lampardová.

Sue si však i po odmítavém postoji kolegů stojí za svým. Uznává, že bude třeba provést další a kvalitnější výzkum, jako původce problému ale stále vidí testosteron. Hormonu se proto bude věnovat i nadále.