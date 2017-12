Na děti dluží alimenty i ženy. Soudy jsou k nim bohužel mírnější, říká exekutor

Dlužné výživné já stále ožehavé téma, zvláště, pokud se jedná o finanční prostředky, které mají zajistit péči o děti. Ačkoliv jsou často neplatiči muži, najdou se i případy, kdy se zákonnému výživnému vyhýbají matky. S vymáháním výživného vám může pomoci i Exekutorská komora, a to i v případě, že nemůžete dlužníka dohledat. Jak vám mohou exekutoři pomoci? A co by se podle exekutora mělo při vymáhání dlužného výživného změnit ze strany státu?