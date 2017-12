Fronta na jedle v Ikee a dražší smrk nebo borovice: Kolik stojí vánoční stromky?

Vůbec nejprodávanějším druhem vánočních stromků v Česku je jedle kavkazská, což potvrzuje Václav Koukolíček, tiskový mluvčí společnosti Tesco: „Skoro 65 % všech zákazníků volí právě jedli kavkazskou. Druhou nejoblíbenější volbou je smrk pichlavý, který volí zhruba 15 % kupujících. Stále oblíbené jsou i domácí druhy smrk nebo borovice, které volí 10 % Čechů.“ Většina nabízených stromků je od českých dodavatelů. Jen necelá třetina je z dovozu, především z Dánska.

Ceny stromků jsou obdobné jako v loňském roce. Samozřejmě se ale liší podle regionů a kvality každého stromku. Standardní vánoční stromek seženete v cenovém rozpětí od 350 do 900 Kč. „U standardní kvality v nejprodávanějších kategoriích 150–200 cm se dají předpokládat následující ceny: jedle kavkazská (600–900 Kč), smrk pichlavý neboli stříbrňák (350–600 Kč), smrk ztepilý (350–400 Kč) a borovice černá (400–500 Kč). Nabízet se budou také stromy o výšce přes dva metry,“ doplňuje Koukolíček.

Prodeje stromků a doplňkového sortimentu budou probíhat na 67 prodejních místech před obchody Tesco po celé České republice, a to každý den až do Štědrého dne od 9:00 do 21:00.

Seznam prodejních míst:

Boskovice Ostrava 2 – Hrabová (EXTRA) Břeclav Písek Česká Třebová Plzeň – Rokycanská (EXTRA) – OC České Budějovice Poděbrady Dvůr Králové nad Labem Prostějov Holešov Příbram Hradec Králové – Rašínova třída Rakovník Chrudim Rychnov nad Kněžnou Ivančice Šternberk Jaroměř Tábor Jičín Trutnov(EXTRA) Jihlava Třinec Kolín Uherské Hradiště Kroměříž Uherský Brod Mělník – Vodárenská Uničov Mikulov Ústí nad Orlicí Nový Jičín Valašské Meziříčí Opava – OC Vysoké Mýto Ostrava 1 – Třebovice – OC Vyškov

Prodej vánočních stromků: kde a za kolik ho seženete? | Alexandr Malachovský / Blesk