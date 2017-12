Tatínek topil maminku, svěřil se chlapec s týráním. Učitelky marně burcovaly úřady

Vlaďka strávila krátký čas se svými dětmi v azylovém domě pro matky. Tato zkušenost ji natolik ovlivnila, že rozhodla založit neziskovou organizaci a věnovat se dětem ve věku od 2 do 6 let, které se nemohou bránit vzniklé situaci v rodině. Vlaďka nyní provozuje čtyři integrační školičky a tři mikrojesle, kam dochází děti z rodin, kde jsou svědky domácího násilí, drogových a alkoholových závislostí.

„Na každou školku přibíráme 2 - 3 děti z funkčních rodin, nechceme dělat dětem izolovanou bublinu, ale naopak je důležité, aby viděly vzor jiné a funkční rodiny,“ vysvětluje.

Druhou částí je práce s rodiči, kterým pomáhá řešit jejich problémy. Jak ale sebekriticky Vlaďka přiznává, ne vždy se jí to podařilo. Nyní před Vánoci si vzpomíná na příběh dvou chlapců, bratrů, kteří nastoupili do integrační školky v roce 2014.

„Tatínek potápí mamince hlavu do vany“

„Říkejte jim třeba Petr a Pavel, jednomu byly 3 roky a druhému pět,“ řekla Blesk.cz Vlaďka a pokračuje: „Po několika týdnech bylo zjevné, že v rodině není vše v pořádku. Už po nástupu do školičky u staršího z chlapců tety pozorovaly náladovost, když se mu něco nedařilo. Byl často hodně vzteklý, mladší chlapec naopak stále více zamlklý.“

V rámci ranního kruhu tety stále více nahlížely pod pokličku rodinných vztahů. Chlapci velmi často mluvili o tom, že tatínek křičí a mamince ubližuje. V září jeden z chlapců řekl, že tatínek potápěl mamince hlavu do vany a on s bratrem byli schováni pod stolem.

Matka tvrdí: Děti mají bujnou fantazii

„Snažili jsme si s matkou několikrát promluvit, nabídnout pomoc a vysvětlit jí, že nikdo nemá právo jí ani chlapcům ubližovat. Matka vše popřela, že je v rodině vše v pořádku a děti mají bujnou fantazii,“ říká Vlaďka.

Situace se ale stále nelepšila i přesto, že tety (vychovatelky), včetně speciálního pedagoga, se snažily s maminkou znovu promlouvat.

Pokousané a poštípané vychovatelky

Sociální odbor, díky výpovědi matky, že je vše v pořádku, podle Vlaďky nic neřešil, ani přes neustálé upozorňování, že situace se vyhrocuje a starší z chlapců ubližuje dětem a je stále agresivnější.

„Co bylo pro nás ale daleko děsivější, byly stále častější znaky chování, které mají zneužívané děti. Abychom zjistili více, domluvili jsme se i s kolegyní, která u nás dělala canisterapii, že zkusíme kontakt s pejskem, zda se pejskovi chlapci nesvěří víc. Nakonec se agrese tak vystupňovala, že musel být vyhraněn jeden pracovník, který chlapce hlídal, protože tety byly od chlapce poštípané a pokousané,“ popisuje majitelka neziskové organizace.

Nakonec začala situaci v rodině šetřit policie a těsně před Vánoci byli chlapci odvezeni do dětského domova, minimálně do konce šetření. Jak jsou na tom chlapci teď, Vlaďka neví. „Bohužel další osud nám není znám, jelikož jako třetí osobě nám nemůže být nic sdělováno. Ale víme, že umístění do dětského domova bylo to nejlepší možné řešení, protože jim to zajistilo bezpečí,“ uzavírá příběh, na který si vzpomene vždy před Vánoci. Chtěla totiž chlapcům udělat radost a zajistit jim vánoční dárky, ale už to nebylo možné.

Rodiče nemají na dárky pro děti

Příběh, který je zřejmě bohužel jeden z mnoha, inspiroval Vlaďku k vytvoření speciálního vánočního projektu pro děti.

„Děti, které máme ve školičce, mají za sebou spoustu traumat a někteří rodiče nemají prostředky pro nákup dárků, proto vznikl projekt Strom splněných přání,“ řekla Vlaďka a dodává: „Proto sháníme hodné lidi, kteří nám pomohou dokázat dětem, že Ježíšek existuje.“

Pokud chcete pomoci dětem, které nemají lehký start do života, můžete jim koupit dárek. Veškeré informace najdete na stránkách projektu Strom splněných přání. Můžete se přijít i podívat, jakou radost vaše dárky dětem udělají. 18. 12. 2017 v Paláci Lucerna v Galerii Lucerna od 15.00 do 18.00, se chystá veřejně přístupná vánoční besídka.

Pokud chcete pomoci Vlaďce a její neziskové organizaci, můžete na sbírkový účet: 107-7320340217/0100, darem prostřednictvím darovací smlouvy, hmotnými věcmi, nebo i dobrovolnickou výpomocí v rámci různých činností, jako jsou například překlady textů a mnoho jiného. Nejlepší je domluva na konkrétní potřebnou činnost v danou chvíli.

Pokud chcete pomoci, můžete psát na tento e-mail. Stránky školiček najdete zde.