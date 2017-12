„Hvězdy“ protiimigračních hnutí z celé EU míří do Prahy. Odpůrci chystají protesty

Praha bude v sobotu hostit setkání představitelů evropských nacionalistických stran z frakce Evropa národů a svobody (ENF). V metropoli tak o víkendu vystoupí Marine Le Penová z francouzské Národní fronty nebo Geert Wilders z nizozemské Strany pro svobodu, přidá se také SPD. Jejich setkání ale budou provázet i protesty. Ty jsou svolané hned dva. První již na páteční večer, v sobotu by pak protestující svůj nesouhlas s názory politiků chtěli vyjádřit přímo před hotelem, kde se akce koná.

„SPD Tomia Okamury si myslí, soudě podle zamítání akreditací novinářům, že můžou zabanovat lidi i mimo sociální sítě. Ale to se náramně pletou. V sobotu nás uslyší, i kdyby si tam pořadatelé postavili třeba tři protihlukové stěny,“ řekl k sobotnímu protestu před místem konání konference ENF jeho svolavatel Jan Cemper. Podle něj chce pouze přítomným politikům ukázat, že s jejich názory většina Čechů nesouhlasí.

Do Prahy totiž o víkendu zamíří představitelé největších nacionalistických stran. Na konferenci tak vystoupí například Marine Le Penová, která vede francouzskou Národní frontu a která neúspěšně kandidovala na pozici francouzského prezidenta. Její vystoupení doplní i Geert Wilders z Nizozemska, možná vystoupí i lídr rakouských Svobodných Heinz-Christian Strache.

Odbornice zve Okamuru a Filipa do Let kvůli Romům. „Drzost,“ běsní šéf KSČM

Podobně hovoří i organizátoři páteční demonstrace. Ti ve svém prohlášení mimo jiné uvedli, že politika stran, jejichž zástupci se na konferenci sejdou, se snaží současné problémy svalovat na ty nejvíce bezbranné. „Pro upevnění moci využívají obětní beránky – v poslední době hlavně uprchlíky, někdy ale také Romy, Židy, lidi menšinové sexuální orientace a jiné skupiny obyvatel,“ uvedli v prohlášení organizátoři demonstrace.

Organizátor: Násilnosti nechceme

„Naše akce bude striktně nenásilná. Naším cílem je společně ukázat účastníkům konference, že ČR není nějakým rájem populistů a xenofobů,“ dodal Cemper. Podle něj proto od začátku spolupracuje i s Policií ČR, od čehož si slibuje, že akce bude skutečně klidná. Shromáždění kromě iniciativy Proti nenávisti navíc podporuje i sedm dalších sdružení, včetně organizátorů jarních protestů Proč? Proto!, kterým se povedlo shromáždit přes 20 tisíc lidí na Václavském náměstí v Praze.

Europoslanci sebrali Le Penové imunitu. Kvůli islámu a pomluvě

„Myslím si, že pokud nebude vyloženě špatné počasí, to číslo 1000 lidí, které jsem hlásil magistrátu, by mohlo odpovídat realitě,“ uvádí pořadatel, kolik lidí by se podle něj mohlo před hotelem s vůdci evropských nacionalistů a populistů sejít.

Účastníci by na sebe měli upozornit především za použití píšťalek, bubnů nebo vuvuzel. Na akci by zároveň měli vystoupit významní aktivisté. S projevem před hotelem přijde například výrazná postava sametové revoluce na Slovensku Fedor Gál, nebo bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janyška.

Cemper zároveň popsal, jak by měla spolupráce policistů a demonstrantů vypadat. Policie totiž demonstranty pustí pouze na dohled hotelu. „Samotný prostor přímo u hotelu už bude policií zatarasen,“ dodal Cemper na dotaz Blesk.cz.

„Střílet Romy i Židy, gaye posílat do plynu.“ Policie šetří údajné výroky tajemníka SPD

Narušení akce extremisty nehrozí

Neobává se ani toho, že by klidný průběh demonstrace mohli narušit levicoví extremisté, jako se to stalo například při sjezdu německé AfD v Hannoveru. Tehdy odpůrci krajně pravicové strany zatarasili příjezdové cesty k hotelu, kde setkání probíhalo a proti demonstrantům musela zakročit policie i použitím vodních děl.

„Toho, že by ultralevice dělala nějaké problémy na naší akci, se nebojím,“ řekl Cemper. S organizátory páteční demonstrace, kteří měli v plánu s demonstrací pokračovat i během soboty přímo před hotelem, je v kontaktu. Dodal navíc, že si nemyslí, že by česká radikální levice byla ve svých projevech tak militantní jako jinde v Evropě.

Protiuprchličtí politici nemohli přes demonstranty na sjezd. Zkropila je vodní děla

„Co vím, ultrapravice zatím žádnou akci na podporu kongresu nechystá,“ dodal Cemper na dotaz, zda se neobává narušení akce naopak lidmi z druhé strany politického spektra. Zároveň ani nemá informace o tom, že by se tito lidé chtěli na jeho akci propašovat a rozruch začít působit až na místě.

I na to jsou ale organizátoři společně s policií připraveni. „Máme domluvu s policií, že nám bude v takovém případě nápomocná a pomůže nám takové lidi případně z akce vyvést,“ vysvětlil Cemper.

Policie je ve střehu, Okamura mlčí

„V souvislosti s každou řádně oznámenou akcí máme zákonnou povinnost provést adekvátní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku. A tak tomu bude i v souvislosti s vámi zmiňovanými akcemi. Nicméně naše opatření nebudeme v tuto chvíli jakkoli konkretizovat a specifikovat. Stejně tak nebudeme spekulovat o tom, jak budeme případné mimořádnosti řešit. Určitě pochopíte, že by to bylo z našeho hlediska netaktické,“ uvedl k opatřením pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.

S nevolí podporovatelů SPD se ale organizátoři přesto setkali. Ti podle Cempera organizovaně nahlašovali původní stránku protestu na Facebooku a ta tak byla dočasně zrušena. Blesk.cz k otázce chystaných protestů oslovil i SPD, hnutí na dotazy neodpovědělo.