Huť Poldi s milionovými dluhy jde do konkurzu. O práci přijde 150 lidí

Finanční situace zadlužené huti Poldi v Kladně se nepodařila dlužníkovi vyřešit, podnik půjde do konkurzu a 150 lidí přijde o práci. Usnesení o změně reorganizace na konkurzní stav bude vyhlášeno v blízké době. Na pondělním jednání u Krajského soudu v Praze to řekla soudkyně Jitka Sobková. Výroba ve firmě už několik měsíců stojí, zaměstnanci nedostávají mzdy.

Dluhy společnosti dosahují několika stovek milionů korun. Podmínkou reorganizace povolené letos na jaře bylo mimo jiné splacení pohledávek, které vznikly v době, než se Poldi dostala do úpadku. Na posledním jednání soudu byla lhůta pro plnění reorganizace prodloužena do 11. prosince, tedy do pondělí.

Soud: Bývalý šéf Poldi Kladno Stehlík je vinen. Kvůli škodě přes půl milionu

Podle Sobkové byla nynější situace předvídatelná, protože dlužník neplnil povinnosti vyplývající z reorganizačního plánu, a stanovil si dokonce opatrovníka. Podle státního zástupce se s plněním reorganizačního plánu vůbec nezačalo. Financování podniku se mělo řešit před povolením reorganizace, uvedl.

Nepodařená privatizace slavného podniku

Kladenská huť Poldi bývala pýchou českého průmyslu, slavná ocelárna patřila k největším firmám v zemi. V současnosti na její tradici navazuje společnost POLDI, s.r.o., která se již několik let potýká s vážnými problémy. Podle obchodního rejstříku patří společnost Poldi skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru, jejím jednatelem je Ital Adriano Zambon.

Podnik tvoří provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. Podle Sigmunda se již přihlásila německá společnost, která projevila zájem o odkoupení podniku.

Naivní spasitel Vladimír Stehlík: Pohřbil Poldovku, teď chce Důl Paskov

Problémy Poldi Kladno ale začaly už po roce 1989, kdy se nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Privatizoval ji podnikatel Vladimír Stehlík, který s oborem neměl zkušenosti a chyběl mu i kapitál. Pod jeho vedením se postupně součásti holdingu dostaly do konkurzu a zastavily výrobu.