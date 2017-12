České Budějovice zasypaly meteority. Astronomové vyhlašují pátrání

Astronomové prosí veřejnost o spolupráci. Hledají meteority, které měly minulý týden dopadnout poblíž Českých Budějovicích. Jeden z nich by mohl vážit až jeden kilogram. Jev zůstal skoro bez povšimnutí, kvůli horšímu počasí.

V neděli 3. prosince, kolem čtvrt na sedm večer protnul bolid (název pro velmi jasný meteor) oblohu. Zůstal málem bez povšimnutí, a to v důsledku nepříznivého počasí. Hlášení astronomům poslali dva náhodní chodci.

„Pro objasnění tohoto velmi vzácného přírodního úkazu bylo ovšem rozhodující, že se podařil zaznamenat speciálními přístroji, které jsou rozmístěny po celém našem území na stanicích tzv. Evropské bolidové sítě, jejíž centrum je v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově,“ uvádí ve své zprávě astronomové Pavel Spurný a Jiří Borovička.

Důležité videozáznamy

V době přeletu meteoritu bylo prý částečně nebo zcela jasno na třech stanicích, které jsou vhodně položené vůči jeho dráze. „Máme i základní informace o složení a struktuře původního tělesa (meteoroidu) a také jsme určili oblast, kde by mělo několik úlomků meteoroidu, tedy meteority, na zemském povrchu ležet. Touto formou tedy podáváme vysvětlení, k čemu přesně minulou neděli večer nad jihozápadní částí naší republiky došlo, co tento jev způsobilo a kde a jak probíhal,“ popisují muži.

Střechou kůlny prolétl kámen. Byl to 4,5 miliardy let starý meteorit

Na stanicích na Churáňově a v Ondřejově se podařilo pořídit také fotografické spektrum bolidu. To naznačuje, že šlo o kamenný meteorit běžného složení. Důležité jsou také videozáznamy z Ondřejova.

Schematické znázornění pádových oblastí pro dva největší meteority. Pravděpodobnost nálezu klesá směrem od středu vyznačených oblastí. Předpokládané hmotnosti pro danou oblast jsou na obrázku taktéž uvedeny. | Google/ Astronomický ústav AV ČR)http://www.asu.cas.cz

„Zatímco dopadová oblast dvou větších kusů leží přímo v Českých Budějovicích, přesněji v oblasti sídliště Máj a Na Zavadilce (pro 1kg meteorit) a v jižní části přírodní rezervace Vrbenské rybníky (pro 250g meteorit), tak malé meteority mohou být mnohem dál proti směru letu až u obcí Úsilné a Libníč,“ dodávají astronomové ve své zprávě.

Pomůže veřejnost?

Podle tvrzení expertů se jednalo o vstup relativně malého meteoritu do atmosféry. Lze tedy očekávat také velký počet úlomků, lidé, kteří se vydají po kamenech pátrat, by se tak neměli zaměřovat jen na dva hlavní kusy. Pokud meteorit dopadne na měkké podloží, může být také částečně nebo úplně zabořen v zemi, v takovém případě nálezce objeví třeba jenom jamku. Oblast, do které mohly úlomky dopadat, zahrnuje také vypuštěný bahnitý rybník.

Záhada na Mladoboleslavsku: Před Matěje (17) spadl meteorit!

„Obracíme se tedy na obyvatele této oblasti, aby si všímali svého okolí a pokud objeví nějaký úlomek, který by mohl být meteoritem (sametově černě až černohnědě zbarvený kámen, který na lomu – pokud to není celotvar – je světle šedý), aby poslali zprávu na mph@asu.cas.cz. Rovněž tak se ale obracíme i na ty zájemce, kteří by v dané oblasti chtěli hledat, aby nás o případných nálezech informovali (zajistíme odborné posouzení a, pokud na tom bude nálezce trvat, vzorek mu vrátíme),“ prosí astronomové.

Na každý pád je nutné nález dostatečně zdokumentovat. Pořídit snímek nalezeného objektu (nebo lépe několik snímků z různých pohledů, třeba i jen mobilním telefonem) v původní pozici, označit nebo jinak zaměřit (třeba pomocí GPS nebo zakreslit do podrobnější mapy, atd.) místo nálezu. Je potřeba zapsat si také okolnosti nálezu jako datum a čas.