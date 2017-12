Za cestu vlakem si od neděle připlatíte. Přibyly ale i počty spojů

V Česku v neděli začal platit nový jízdní řád na železnici. České dráhy zrychlí spojení z Prahy do Plzně a dalších měst na západě Čech i z Brna do Hodonína a Jihlavy, nově zavedly víkendové noční vlaky vyjíždějící z Prahy a Brna. Státní dopravce ale také zdražil jízdenky v průměru o dvě procenta. Konkurenční RegioJet přidá třeba spojení mezi Prahou a Vídní. Dopravu na takzvaných šumavských lokálkách začne místo Českých drah zajišťovat firma GW Train Regio.

České dráhy s novým jízdním řádem zavedou 8 925 vlaků, dosud jich bylo o 160 méně. Nejvíc změn čeká obyvatele západní a severozápadní části Česka. Nové expresy zrychlí spojení z Prahy do Plzně, Mariánských Lázní, Chebu a Domažlic. Tyto spoje z Prahy přes Ústí nad Labem do Mostu, Karlových Varů a Chebu navíc dopravce sestaví z komfortnějších vozů.

Kolem Prahy posílí linky do Kolína, Berouna i Benešova, do těchto tří i dalších středočeských měst vyjely už dnes ve 02:30 z hlavního nádraží víkendové noční vlaky. Z Brna jedou nově po páteční a sobotní půlnoci noční spoje do Hodonína a Břeclavi. Na jižní Moravě také zrychlí vlaky mezi Břeclaví a Mikulovem.

Víc spojů

Na jihu Čech začnou vlaky zastavovat v nové zastávce Tábor-Měšice, jezdit budou nově přímé vlaky z Českých Budějovic do Písku. GW Train Regio začne provozovat dopravu na tratích České Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice–Volary. Spojů tam ubude o 6,5 procenta, jízdné se nezmění.

Víc spojů bude naopak na východě Čech do Lanškrouna a mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, tam pojedou nově hlavně večerní spěšné vlaky. Zrychlit se má díky opravené trati spojení mezi Zábřehem na Šumpersku a Jeseníkem. Více přímých spojů pojede na trati z Kroměříže do Zlína a dále do Vizovic. Na Vysočině přibudou odpolední vlaky na Žďársku, které zlepší spojení do Křižanova a Velkého Meziříčí.

Zdražení kvůli inflaci

Kraj Vysočina od jara do podzimu objedná víkendové vlaky na trati Jemnice – Moravské Budějovice na Třebíčsku. Stejně tak od jara budou víkendové rychlíky Českých drah z Prahy do Tanvaldu na Jablonecku prodlouženy do krkonošského Harrachova. Od jara do podzimu o víkendech a svátcích pojedou nově také přímé spoje mezi Ústím nad Labem a Drážďany.

Jízdné Českých drah se u cest do 70 kilometrů zvýší o jednu až dvě koruny, důvodem je očekávaný růst inflace. Zlevní naopak skupinové jízdenky pro šest a více cestujících.

Konkurenční RegioJet přidá nové spojení mezi Prahou a Vídní a také mezi českým hlavním městem a Opavou. Noční spoj na Ostravsko prodlouží do východoslovenského Humenného. Některé vlaky mezi Prahou a Brnem zastaví nově v Adamově, Blansku, Letovicích, Svitavách a Brně-Židenicích.

Díky otevření nového železničního rychlostního koridoru do Mnichova bude ode dneška spojení mezi Berlínem a Vídní s přestupem v Norimberku trvat osm hodin 15 minut.