V krajském městě už virovou hepatitidou onemocnělo letos 322 lidí. Drtivou většinu případů ale hygienici odhalili díky odběrům krve v okolí dříve nemocných. „Případy, které jsou teď identifikované, nemusí mít klasické příznaky žloutenky. Postižení by ale šířili nákazu. Takhle jsou izolováni a odléčeni,“ uvedl Trmal. Hygienici jsou přesvědčeni, že počet nemocných bude dál klesat. „Opravdu jsme už v minulých týdnech byli na vrcholu a pokud se potvrdí to, co jsme pozorovali tento týden, tak už bychom mohli doufat, že epidemie odezní," doplnil Trmal.

Nakažení žloutenkou zemřou dřív, než dostanou lék, varuje svaz. Nesmysl, oponuje pojišťovna

Stěry ve vozech ústecké MHD i na madlech nákupních košíků v některých hypermarketech prokázaly, že na nich jsou střevní bakterie. Podle Trmala ale není možné říci, že by se lidé nakazili přímo tam. „Přenos hepatitidy tímto způsobem je obtížně prokazatelný. U jednotlivce to prokázané nemáme, je to jakési upozornění, aby se lidé mohli účinně chránit," uvedl Trmal. Ústecký dopravní podnik už dříve přistoupil k dezinfekci madel a sedaček každé tři dny, teď je bude externí úklidová firma provádět denně. Lidé se podle Trmala mohou chránit jednoduše, poctivým mytím rukou mýdlem.

Obsazenost zhruba 120 procent

Všichni nemocní byli v péči ústecké Masarykovy nemocnice. V době vrcholící epidemie kapacita infekčního oddělení, která je 60 standardních lůžek a 15 lůžek JIP, podle primáře Pavla Dlouhého nestačila. „Vykazovali jsme obsazenost zhruba 120 procent. Skutečně to bylo tím, že jsme vytáhli postele ze sklepa a naplnili pokoje k prasknutí. Uvažovalo se i o tom, že zabereme některé další stanice. Nakonec to potřeba nebylo,“ řekl ČTK Dlouhý. Ústecké infekční oddělení je jediné v kraji, pečovalo i o nemocné z Litoměřic, Mostu, Teplic nebo Děčína, kde se nemoc objevila v menší míře. Celkově už oddělením prošlo letos 400 nemocných žloutenkou. Každý pacient musí v nemocnici strávit dva týdny.

Náklady spojené s epidemií hepatitidy půjdou podle Dlouhého do milionů korun. „Pobyt v nemocnici stojí 35 tisíc korun, tak si to vynásobme 400. Další náklady vznikají při následné péči, protože jsou rok sledovaní. Peníze stojí i aktivní vyhledávání případů a očkování. Myslím, že když to odhadnu, že celá ta epidemie vyjde tak na 15 milionů korun,“ řekl Dlouhý.