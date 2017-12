Nejlepší vánočka v Česku? Pečeme ji už přes 600 let

Pletenice, pletanka, žemle, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucle nebo ceplík – vánočka má v Česku mnoho pojmenování. Jejím předchůdcem byla tzv. calta nebo húska. Měla podobu nepleteného bochníku a na našem území se začala péct už ve 14. století. Postupně se změnila v pečivo pletené z několika pramenů a pekli ji pouze příslušníci pekařského cechu.

Skákáním ke kynutí

Vánočka přestala být výsadou pekařů v 18. století, kdy si ji lidé začali péct doma. A co kraj, to jiný recept. Samotné pečení bylo rituálem – hospodyně, která zadělávala těsto, měla bílou zástěru a na hlavě uvázaný bílý šátek. Při kynutí vánočky pak skákala do výšky, aby se těsto nezdrclo. Do těsta se také zapracovávaly mince. Ten, kdo je pak ve svém kousku našel, měl být zdravý a bohatý po celý nadcházející rok. Špatné znamení ale bylo, pokud se vánočka připálila nebo při pečení praskla.

Už v pátek 8. prosince!

