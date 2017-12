Tisíce Čechů umírají na cukrovku či rakovinu zbytečně. Oproti EU zaostáváme v léčbě

Česko zlepšuje zdravotní péči o své obyvatele a počet zbytečných předčasných úmrtí klesá. Zároveň ale existují velké rezervy například v léčbě cukrovky, na kterou Češi umírají až dvakrát častěji, než je v Evropě běžné. Také pacienti s rakovinou tlustého střeva nebo prsu mají menší šanci na uzdravení, než je tomu třeba u lidí žijících v Německu. Upozornila na to nová studie Evropské komise.

Češi žijí déle, od roku 2000 se průměrná délka dožití prodloužila o 4 roky na 78,7 roků. Přesto je to stále o dva roky méně, než je průměr EU. Výrazné rezervy má navíc Česko s takzvanou odvratitelností, která říká, kolika úmrtím by bylo možné za současných lékařských poznatků a péče zabránit. Přestože tento stav se postupně zlepšuje, stále tady ročně zemře 16 % lidí, kteří by nemuseli. Průměr odvratitelných úmrtí celé Unie je 11 %.

Rakovina tlustého střeva je problém

Evropská komise ve své aktuální studii, která srovnávala zdravotní péči a zdraví obyvatelstva ve všech členských státech Unie, došla k závěru, že výrazný prostor má Česko hlavně v léčbě rakoviny. „Míra přežití pacientů s rakovinou tlustého střeva přibližně 56 %, což je téměř o devět procentních bodů méně než v Německu,“ píše se například ve studii. Horších výsledků ve srovnání s vyspělými zeměmi dosahujeme také u rakoviny prsu a dalších onemocnění. Výjimku tvoří léčba rakoviny plic, která je v tuzemských nemocnicích srovnatelně úspěšná.

Problémem je například velmi nízká účast obyvatel na screeningu. Úředníci proto české zdravotnictví nabádají, aby rozšířilo screeningové programy zaměřené na rakovinu děložního čípku, prsu a tlustého střeva a konečníku.

Video Eva (43) onemocněla cukrovkou po těžkém rozvodu, v rodině ji nikdo neměl - Andrea Ulagová, Aleš Brunclík 1080p 720p 360p <p>Eva nikdy neměla v rodině cukrovku, když jí ale jednou odvezli do nemocnice kvůli podezření na zauzlování střev. To už ale cukr v její krvi dosahoval kritických hodnot. Eva přičítá vznik diabetu stresu po těžkém rozvodu. Před dvěma lety navíc prodělala infarkt. Diabetici v porovnání s ostatními prodělají 3x častěji infarkt a 4x mrtvici. Pomůže paní Evě a dalším nemocným nový lék?</p> REKLAMA

Podle ministerstva zdravotnictví se tuzemská léčba rakoviny v poslední době velmi rychle vyvíjí. „Dříve jsme neměli odborná léčebná centra pro péči o onkologické pacienty. A nyní se v rámci koncentrace do těchto center kvalita léčby onkologických onemocnění nepochybně zlepšuje,“ řekl pro Blesk.cz Roman Prymula, náměstek resortu pro zdravotní péči. Zároveň ale přiznává, že se léčba rakoviny musí zlepšit.

Cukrovka zabijákem Čechů

Z mezinárodního srovnání vyplynulo také to, že Česko naprosto nezvládá léčbu cukrovky. Úmrtnost na tuto nemoc je až dvojnásobná a v posledních letech dokonce rostla. Velké rezervy jsou také při léčbě chronického onemocnění jater při léčbě infarktu. Takzvaná třicetidenní úmrtnost na cévní mozkovou příhodu je vyšší, než je tomu v Německu nebo Rakousku.

„Musíme se zlepšit v otázce diabetes mellitus. V poslední době se v této oblasti začíná posilovat úloha praktických lékařů. Léčba diabetu, jako plošného problému, by měla být zahájena co možná nejdříve. To abychom se vyhnuli komplikacím, které ve finále vedou k úmrtím,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Prymula.

Na cukrovku v Česku umírá zbytečně hodně lidí. | Evropská komise

Podle některých srovnání vychází Česko dobře. „Máme ve srovnání s ostatními zeměmi EU paradoxně velmi vysoké pokrytí zdravotní péče. A podíl neuspokojených potřeb zdravotní péče je u nás pouze na úrovni 0,8 procenta, což je čtyřikrát lepší než ve zbytku států,“ dodává Prymula s tím, že velmi nízké jsou v Česku také soukromé výdaje na zdravotnictví.

Video Tereza (36) přežila rakovinu, ale měla namále... - Andrea Ulagová, Jan Jedlička, Hudební banka 1080p 720p 480p 360p 240p <p>Před dvěma lety začala Tereza mít často angíny. Jak sama přiznala, k doktoru nechodila, nic neřešila, dokud jí neotekla hlava a ruce. V nemocnici jí diagnostikovali nádorové onemocnění: <span class="st">Non-Hodgkinův lymfom. Matka malého syna začala chodit na chemoterapii a její psychika se zhoršovala. </span></p> REKLAMA

