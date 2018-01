Jana (39) fetovala a potkala špatného muže. Teď se stará o dítě i nemocnou matku

Když jim zemřel tatínek, tak Jana propadla sedativům a její bratr alkoholu. Problémy je pohltily na 10 let. Kvůli dluhům dokonce přišli i o rodný dům. Když přišla láska, tak to pro Janu znamenalo nový začátek.



„Bylo to pro mne nové, bez léků a alkoholu být s mužem, ale i toto jsem zvládla a začali jsme spolu bydlet. Hrozně jsem toužila po dítěti, i přesto, že bývalý má již jednoho syna z předchozího vztahu,“ svěřila se spolku „Fandi mámám“, která pomáhá samoživitelkám, Jana.

Otěhotněla a vztah se začal bortit. „Jeho bývalá manželka mě varovala, že je zlý, že ji dokonce několikrát uhodil, ale byla jsem zamilovaná a moc to nevnímala,“ popsala nešťastná žena.

Po porodu se to zkazilo

Hned po porodu začal mít Janin manžel narážky na její váhu. Chtěl, aby zhubla, byl sprostý. Jana to vydržela rok. „Vadilo mu, že malý brečí, že ho pořád budí, že ho chovám, že v noci svítím, když kojím,“ dodala maminka.



Jana si našla sociální byt. Stará se však také kromě syna o svou částečně invalidní maminku. Rodině tak chybí peníze. Jana musela odejít z práce na plný úvazek.

Narazila na projekt „Fandi mámám“, ten se jí snaží zprostředkovat materiální pomoc. Maminka v nouzi si může dát seznam pěti věcí, které se dvě nadšené dobrovolnice Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová snaží sehnat.



Kromě toho jejich dobročinný projekt „Fandi mámám" má ještě další přesah. Snaží se měnit pohled veřejnosti na matky samoživitelky. Podle zakladatelek projektu je totiž v české společnosti mnohdy ne příliš lichotivý. Lidem se nelíbí, že se samoživitelky nemohou plně postarat o své věci, neporadí si s dluhy. Za ty ale často nemůžou. Náhlý odchod partnera pro ně znamená ztrátu zázemí, které musejí znovu vybudovat, to znamená platit.

Osvěta pro veřejnost

„Projektem bychom chtěly udělat také trochu osvětu v náhledu na matky samoživitelky. Ony dělají, co mohou, a nemohou dětem dopřát věci, které třeba jejich spolužáci mají jako standard. Může pak docházet i k nějakému sociálnímu vyčleňování dětí,“ uvedla pro Blesk Zprávy Žaneta Slámová.



Dítěti podle ní pomůže třeba to, že přijde do školy a má mobil, stejně jako jeho spolužáci, spíše se prý sociálně zařadí. „Teď jsme měly o prázdninách maminky, které si přály tábory, nebo výlet pro svoje děti. Pro někoho to může být banalita, ale děti se po prázdninách vracejí do školy a vyprávějí si, kde byly, a tyhle děti sedí a nic nevyprávějí,“ popsala Žaneta.

Podle Petry nejde vždycky nutně o maminky, které jsou v naprosté hmotné nouzi a nemají vyloženě na jídlo. „Jsou takové, ale jsou i maminky, které my samy vybíráme, protože už mají to nejhorší za sebou, uživí se a všechno zvládají, ale nemůžou si dovolit nadstandardní věci, jako je komoda do pokojíčku, která se jim líbí,“ uvedla pro Blesk.cz Petra.



To je podle Petry něco, na co by maminka musela dlouho šetřit, a říká, že by na to třeba i ušetřila, ale raději dá peníze na to, aby dceři koupila zimní bundu. A i takové věci „Fandi mámám“ při výběru maminek, které podpoří, zohledňuje.

Podle mluvčího Asociace samoživitelů Františka Brože jde o mnohem hlubší problém. Je to prý věc, která nemá vítěze, jsou tam dvě strany, které si připadají poškozené, ačkoli dojde k soudní dohodě, která by měla být spravedlivá. Ze zásady se podle něho jedná o věc, která nevzbuzuje pozitivní emoce.

Žena se musí zařídit i na svůj úkor

„Co se týče maminek samoživitelek, tak tady převládá takový ještě trochu konzervativní názor, že žena by měla být ta, která si umí věci zařídit na svůj úkor, aby s ní ten muž zůstal, a když to nedokáže, tak je chyba na její straně. Nešťastné výroky pana Bělobrádka tyto názory ilustrují,“ popsal pro Blesk.cz Brož.

Po výrocích bývalého vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který v rozhovoru o zálohovaném výživném ženám v problémech doporučil, ať „si najdou jiného chlapa“, se asociace snažila uvést věci na pravou míru. „Opět nastalo to, že společnost je v tomto nastavená polární. A to, že na jedné straně jsou lidé, kteří si tou situací neprošli a nechápou ji, a na druhé lidé empatičtější. Je dobře, že to takhle padlo. Slyšeli jsme i hodně hlasů na obhajobu samoživitelek. Je dobré, když je slyšet, že mají zastání, ale mohlo by to být lepší,“ vysvětlil Brož.

Maminkám by prý pomohlo, kdyby se porozvodová péče o dítě vyvážila spravedlivě mezi oba rodiče. Dneska se prý podle něho začíná preferovat sdílená společná péče. Asociace by byla ráda, kdyby se v těchto záležitostech také dala využívat funkce moderátora. Podle staršího údaje se o 93 procent dětí starají matky. Odborníci

ale tvrdí, že je to v současné době ještě o trochu více.