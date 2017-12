Aktivisté chtějí ve vládě dál rezort lidských práv. Chvojku přitom kritizovali

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) by měl zachovat post ministra pro lidská práva. Tvrdí to lidskoprávní organizace, které ve středu uspořádaly shromáždění. Na něm vyjádřily zájem na tom, aby i nově vznikající vláda měla ministra či ministryni pro lidská práva. Obávají se, že v opačném případě se tato problematika dostane do pozadí zájmu. Česku by rovněž při zrušení úřadu hrozilo, že bude muset vracet miliardy za evropské projekty, které měl ministr pro lidská práva na starosti.