Po másle a vejcích zdražují i sýry a jogurty. Farmář: Výkupní cena mléka roste

Proč je máslo tak drahé a jak to vypadá s cenami mléčných výrobků na příští rok? I na to jsme se ptali přímo na farmě zemědělce Tomáše Němce. Podle něj to kvůli rostoucí výkupní ceně mléka vypadá na zdražení všech mléčných výrobků, nově tedy i sýrů nebo jogurtů. Němec zmínil ale i to, že lidé pod tlakem cen a zpráv v médiích začali nakupovat víc do zásoby. A výrobci na to jen zareagovali. Co by už zdražit dále nemělo, jsou vejce.

Za zdražováním másla je podle zemědělce Tomáše Němce jednoduše zvýšená poptávka. Nedostatek mléčného tuku podle muže, který provozuje mléčnou farmu a založil web Nakupzfarmy.cz, sice na trhu opravdu byl. Média ho ale přiživila.



„Hodnota výrobků je cena, za kterou si je zákazník ochoten nakoupit. Když se lidi nechali zmasírovat ... tím, že na Vánoce nebude máslo, tak možná nějací teď zplakali nad výdělkem. Protože nevědí, co s ním. A navíc si máslo teď můžou koupit ještě levněji než dřív. Nedostatek tuku nebo mléka na trhu byl, ale určitě by se to neprojevilo takhle moc,“ uvedl Němec.

Vejce už dál zdražovat nebudou

Podobné jako s máslem to bylo podle Němce i u vajec. Tady sice úřadoval jed fipronil, který obsahovala některá vejce z dovozu, na druhou stranu to ale má za důsledek, že se lidé obrátili k českým producentům.

„Vzrostla poptávka po českých vejcích, tak by producenti byli hloupí, kdyby trochu nezvedli cenu. Je to trh, je to nabídka a poptávka. Nehledal bych v tom žádné ilumináty,“ zmínil zemědělec pro Blesk.cz.

Vejce už by ale víc zdražovat neměla. Naopak, cena podle drůbežářů půjde dolů, ale nejspíš až po Vánocích. „Ve většině státu EU je cena zvýšená. Mluvím o cenách zemědělských výrobců, tedy o těch výkupních, nemohu mluvit za obchody. Po Vánocích se to stabilizuje a po Velikonocích by cena měla klesnout,“ uvedla pro Blesk.cz Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie.

Němci mají podle předsedkyně drůbežářské unie dlouhodobé smlouvy. Mnohdy tak celý rok nemohou s cenami hýbat a reagovat tak pružně jako čeští drůbežáři. „Ve většině států zemědělci reagovali, protože mění ceny každý měsíc. Už se ale začínají objevovat levnější vejce z Evropy. Nevíme, co to udělá, ale předpokládáme zlevnění po Velikonocích. Cena ovšem dále neporoste,“ vysvětlila odbornice. Cena by už se podle ní ale neměla vrátit na původní tři koruny za jedno vejce. Roli prý hraje také marže řetězců.

Podle Dlouhé byla cena vajec 10 let stejná a obchodníci prvovýrobce „přiškrcovali“. Ve chvíli, kdy se o něco v prvovýrobě zvýšila, zareagovali i oni. A využili toho, že je o vejce před Vánoci tradičně zájem.

Máslo nejspíš hned tak nezlevní

A jak to bude v příštím roce, zlevní máslo? Podle odhadu farmáře to zatím vypadá spíš na další zdražování. Výkupní ceny základní suroviny, mléka, jdou totiž pořád nahoru. „Když porovnám výkupní ceny z loňského a letošního září, tak je tam nárůst asi o padesát procent. Zatím křivka stále poměrně strmě roste. Jestli se to v příštím roce změní, nevím. Ovšem pokud tento trend bude pokračovat, tak všechny mléčné výrobky budou muset zákonitě zdražit,“ dodal Němec.



Podle dat Českého statistického úřadu je už nyní patrné zdražení u mléka, jogurtů, másla nebo eidamu.