Pošta zruší přes 2000 poboček, převezmou je místní. Dana jednu otevřela v koloniálu

V tuzemsku se rozvíjí trend poštovního podnikání. Ukazují to aktuální čísla České pošty, která už na dvě stovky poboček převedla na soukromé obchodníky. A zájem mají i další lidé. Díky nabízení poštovních služeb totiž mohou například zachránit své krachující venkovské koloniály. Pošta chce do budoucna zrušit většinu ze svých vlastních poboček a celkem 2500 jich převést na podnikatele nebo obce v rámci pošty Partner. Momentálně jich převedla na 428.

Senioři žijící v malé obci Neustupov na Benešovsku, kteří si pro důchod léta chodili na poštu, si ho nyní vyzvedávají v místním obchodě. Vydá jim ho paní Dana Holánková, která se svým manželem provozuje dvě prodejny se smíšeným zbožím. Jednu z nich, konkrétně tu v Neustupově, přibližně před půl rokem manželé rozšířili o nabízení poštovních služeb. Lidé si tam mohou vyzvednout nebo poslat zásilku, případně vyřídit další záležitosti. „Byli jsme osloveni Českou poštou, jestli bychom nechtěli provozovat partnerskou poštu,“ vzpomíná paní Dana ve videu, které pošta natočila.

Do té doby fungovala klasická poštovní pobočka v budově obecního úřadu. Tu ale pošta úplně zrušila a všechny služby se přesunuly právě do koloniálu. „Museli jsme upravit prostory obchodu, aby se tady vešla přepážka, která je umístěna naproti vchodu do obchodu,“ popsala s tím, že otevírací doba poštovní přepážky je od 8 do 10 a od 14 do 15 hodin. „Ale když si někdo přijde pro dopis i mimo tuto dobu, tak mu ho samozřejmě vydám,“ říká s úsměvem Holánková.

Podnikatelé vydělají nejméně 11 tisíc

Počet podnikatelů, kteří si ke stávající obživě „přiberou“ také poskytování poštovních služeb, neustále přibývá a momentálně už jich je téměř 200. Využívají k tomu možnosti zřídit takzvanou poštu Partner, kdy na základě smlouvy s Českou poštou zřídí vlastní pobočku ve svých prostorech a za finanční odměnu služby poskytují. Minimální odměna je bezmála 11 tisíc korun, další peníze pak „partneři“ získají v rámci provize. V průměru si tak vydělají až 16 tisíc měsíčně.

Největší zájem projevují provozovatelé koloniálů nebo jiných obchůdků, kteří už mají prostorové zázemí a poštovní služby vnímají jako možnost dalšího přivýdělku. Podle nedávného průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) mezi podnikateli uvažuje o provozování služeb až pětina těch, kteří působí v menších obcích. Z toho polovina z nich už se o tuto možnost začala aktivně zajímat.

Záchrana krachujících koloniálů

„Zájem o poštovní podnikání roste rychleji, než jsme předpokládali,“ říká Karel Havlíček z Asociace. Podle něj je právě koloniál jednou z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit, a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost. „Takový koncept spojení sociální služby a malého podnikání má smysl podporovat, navíc podobný model funguje úspěšně v řadě jiných zemí,“ dodává s tím, že je tak možné zachránit i takové koloniály, které mají dlouhodobě finanční potíže kvůli nízkému zájmu zákazníků.

Vznik nových míst s poštovními službami vítají také obyvatelé venkova. Více než polovina by raději měla v obci partnerskou poštu s omezenou provozní dobou, než aby museli dojíždět na poštu do sousedního města. Nejlépe pak vnímají umístění na obecním úřadě nebo právě v koloniálu.

Podle zjištění Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který na fungování pošty dohlíží, mají má část obcí a krajů s partnerskými poštami negativní zkušenosti. Uvedla to až třetina obcí, které úřad oslovil. Jako důvod nejčastěji obce uváděly nevýhodné podmínky, obavy o zachování poboček do budoucna i neúměrný nátlak ze strany České pošty.

Špatné zkušenosti krajů

Například zástupci kraje Vysočina uvedl, že zkušenosti jsou naprosto „katastrofální“. Podle nich se nejedná o rovnocenná partnerství ani o řešení potřeb veřejnosti, ale jde o prosazování hospodářských zájmů pošty. Další kraje pak zmiňují nedostatečně vyjasněné kompetence partnerských pošt nebo nepřiměřený požadavek na časovou dostupnost, který mnohdy překračuje provozní dobu partnerů, uvádí ČTÚ ve svém přezkumu z konce roku 2016. Většina krajů a obcí ale své zkušenosti s určitými výhradami hodnotila pozitivně nebo neutrálně.

Celkem už Česká pošta zřídila 428 pošt Partner, jen letos jejich počet stoupl o 189. Zhruba polovinu jich provozují podnikatelé, polovinu pak přímo obecní úřady. Partnerské pošty tak tvoří už přibližně 13 procent všech poboček, kterých je dnes přibližně 3200. Do budoucna by jejich počet výrazně rozšířila, takže by samotná pošta provozovala zhruba 700 vlastních poboček a zbývajících 2500 pak smluvní partneři. V této souvislosti se počítá s rokem 2025.

