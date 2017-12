Až 30 procent lidí aspoň jednou v životě ztratilo vědomí: Omdlévala, když vyšetřovala pacienty

Až v Nemocnici Na Homolce jí implantovali podkožní EKG monitor a ukázalo se, že při mdlobě, či odborně řečeno synkopě, prodělávala zástavy srdce, které trvaly až 30 vteřin. „To už je velmi závažný stav, pacientka byla především následkem pádu v reálném ohrožení života,“ tvrdí profesor MUDr. Petr Neužil, primář kardiologie Nemocnice Na Homolce, a dodává: „Rozhodli jsme se tedy, že jí do srdce zavedeme bezdrátový stimulátor. To proběhlo koncem října a pacientka je nyní bez obtíží.“

Muž s tetováním „neoživovat“ zmátl doktory. Nevěděli, zda ho zachránit Komentáře 1

Stimulátor Tereze zavedli katetrizační metodou (přes třísla) přímo do pravé srdeční komory. „Byla jsem hospitalizována dva dny a další den jsem šla do práce. Mdloby jsou pryč,“ pochvaluje si mladá lékařka.

Měl by tedy člověk, který ztratí vědomí, jít k lékaři? „Není to legrace, ale může se stát, že lékaři to nebude připadat závažné a svede to na nízký tlak, vyšší věk apod. Přesto doporučuji jít k lékaři a ten by měl posoudit, jestli jde o banální stav, nebo ne a zda si zaslouží podrobnější vyšetření,“ říká profesor Petr Neužil.

VIDEO: Nový pomocník na Bulovce: Čepička ochrání vlasy při chemoterapii