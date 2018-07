Nechutné zjištění vědců: Každý druhý má na rukou fekální bakterie

99 % Čechů tvrdí, že si po návštěvě toalety prý myje ruce. Zní to sice krásně, ale je to pravda? Opravdu jsme tak čistotní, jak o sobě tvrdíme? Zbytek západního světa je na tom, dle svých slov, podobně jako my. Jak zjistili vědci, realita je zcela jiná.

Na otázku: „Myjete si ruce?“ drtivá většina lidí odpovídá bez přemýšlení: „ANO!“ Je tomu skutečně tak? Britští vědci se rozhodli, že si to prověří a u benzínky počkali na návštěvníky, když odcházeli z toalety. Stejně jako v Česku, tak i v Británii devadesát devět procent z nich bez váhání sdělilo, že si ruce samozřejmě umyli. Kamery ale prozradily, že 68 % mužů a 36 % žen lhalo – jejich ruce o vodu ani nezavadily! Není tedy divu, že bankovky a platební karty jsou rejdištěm fekálních bakterií.

Jací rodiče, takové děti

Nejde však pouze o hygienu na toaletě. „Statistika například říká, že čtvrtina Čechů si neumývá ruce před jídlem, což není příliš dobrá vizitka,“ uvádí Vilma Benešová, epidemioložka z Fakultní nemocnice v Motole. Nemyté ruce mohou za šíření nebezpečných nemocí fekálně-orální cestou, jako jsou žloutenky typu A, salmonelóza nebo běžnější průjmy a chřipky.

Správné hygienické návyky se musí naučit už ty nejmenší děti, aby si umývání rukou zautomatizovaly. A to jak po návštěvě toalety, tak i po příchodu domů nebo před jídlem. Nejlepší cestou, jak toho docílit je, aby těm nejmenším šli příkladem jak doma, tak na veřejných místech jejich rodiče.

V českých školkách, které se zapojily do projektu Domestos do školy, se aktuálně děti učí pravidelně mýt ruce pomocí her a soutěží. „Letos byla velice přínosná aktivita se zápisníkem Lovci bakterií. Děti si do něj zapisovaly každé umytí rukou po použití toalety. I malí žáci si tak zvykli nezapomínat na pravidelnou hygienu,“ popsala ředitelka Základní školy Vojice Jitka Jenčovská.

Smradlavé záchodky od hygieny odrazují

Důležité jsou ale i prostory, kde má probíhat „pozáchodová“ očista. Nikdo totiž nechce trávit čas páchnoucí místnosti. Mytí by mělo trvat 15 až 30 sekund a kůže mezi prsty, v okolí nehtů a na hřbetech rukou by se měla pořádně namydlit. Takové časové rozpětí je však na smrdutých záchodcích vražedně dlouhá doba!

V rámci zmiňovaného projektu výrobce čistících a hygienických prostředků nabídl školám a školkám soutěž, ve které je hlavní výhra finanční příspěvek na rekonstrukci toalet. „Naši soutěž Domestos pro školy navrhujeme jako interaktivní. Zapojí se nejen děti, ale také učitelé a rodiče. Soutěžilo s námi už 34 % českých škol a školek. Po čtyřech ročnících si díky programu myje ruce na nových toaletách 7 000 školáků, takže s nadšením vyhlížíme půlkulatý pátý ročník, “ poznamenává za organizátora projektu Vojtěch Buřič.