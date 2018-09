Žena s nožem zaútočila ve školce, nešetřila ani děti. Holčička bojuje o život

Zatčení útočnice potvrdila newyorská policie. Věk obětí zatím není znám, jedno z dětí, malá holčička, je podle zdroje novinářů v kritickém stavu. Do nemocnice byli převezeni muž, zřejmě jeden z rodičů, a zaměstnankyně školky, jejich zranění ale nejsou vážná. Svědci z místa činu viděli odjíždět několik sanitek.

Hospitalizované musely být také další čtyři děti, které utrpěly šok. V nemocnici zůstanou na pozorování.

#BREAKINGNEWS multiple people stabbed at a home on a 161st in Queens, that includes children. pic.twitter.com/FF5TJ3TUF2