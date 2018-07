Český hasič v Thajsku: Únava roste, zítra má navíc začít pršet. Zaplaví jeskyni s dětmi voda?

Byli jste se podívat v jeskyni, na jejímž konci jsou chlapci uvězněni. Jak to tam vypadá a co jste zjistili?

Byl jsem jen já a jen na začátku. Potřebovali jsme zhodnotit, která naše čerpadla, případně prostředky by se daly využít a se kterými se tam dá manipulovat. Ten prostor celý je složitý, není tam moc místa, je to úzké, všude je voda, která se odčerpává. Je tam spousta hadic a manipulačně je to celkově velmi náročné.

O jak složitou operaci se bude jednat? Zažil jste už někdy něco podobného?

Přiznám se, že situaci tohohle typu jsem ještě nezažil. Je to nová zkušenost. Některé věci z vlastní zkušenosti sice člověk využít může, ale takovouhle situaci jsme nikdo u nás nezažili.

Čeští hasiči dorazili do jeskyně s uvězněnými dětmi: První plán záchrany selhal, jaký je nový?

Přibližte, jak vypadá odčerpávání vody z jeskyně a jak velký problém je, že nebudete moci použít velkoobjemová čerpadla?

Ne vždy jedou všechna čerpadla najednou. Jsou to menší průmyslová čerpadla elektrická, která jsou umístěna v jeskyni, v přední části. Vypouštějí vodu ven před jeskyni, kde ta voda stéká po ulici dál do polí. Objem vám neřeknu, každou chvíli se to mění. Ta velkoobjemová čerpadla mají velkou výhodu, že dokážou během krátké chvilky odčerpat velké objemy vody. Ale ten manipulační prostor je tam tak špatný, že by se tam vůbec nedala umístit, natož tam dát savice (hasičská hadice - pozn. red.) a čerpat vodu. V tuhle chvilku je vše o čerpání menšího množství vody a také o práci potápěčů.

Zajišťuje odčerpávání jen to, aby hladina nestoupala, nebo skutečně v jeskyni klesá?

Momentálně voda nestoupá, protože neprší. Odčerpáváním se hladina určitě snižuje, přesně centimetry vám neřeknu, je to relativní a ve vzdálenější části jsem nebyl. Stoprocentně je to jedna z věcí, které těm klukům mohou pomoci, aby se dostali ven.

Když se pohybujete mezi záchranáři, jaká panuje nálada? Nejsou už unavení? Přece jen je to několikátý den těžké práce...

Určitě únava panuje. Je tady velké horko, dusno, obrovská vlhkost. Očekávají se deště. Teď je tady, jak mi bylo řečeno, doba dešťů. Klimatické podmínky nejsou nejpříznivější. Lidé tu dělají od rána do večera, potažmo i v noci. Částečně je vidět únava, na druhé straně obrovské odhodlání.

Jaké máte zprávy o počasí? Mělo by v nejbližší době začít pršet?

I v médiích proběhla informace, že od zítřka by měly začít monzunové deště, a tady se o tom takto mluví.

Do kdy v Thajsku s kolegou budete?

Plán je takový, že počkáme, jestli thajská strana bude akceptovat naši nabídku použití menších čerpadel. Pokud ano, tak tady budu s jednotkou, která by přijela. Pokud ne, mají jich dostatek, tak tady budeme do té doby, dokud budeme moci spolupracovat v oblasti návrhů řešení a podobně.

Pomáháte na místě i v rámci záchranářských prací? Fyzicky?

Těch pomocných rukou je strašně moc, prostor je malý. Lhal bych, kdybych řekl, že tam strašně moc pracuji rukama. Samozřejmě, když je něco potřeba přenést, donést, tak se tomu nevyhýbáme. Primárně jsme tu ale k tomu, abychom analyzovali situaci, zhodnotili možnosti, případně se podíleli na řešení čerpání vody.

Co se v Thajsku děje

Mladý fotbalový tým ve věku 11 až 16 let je společně s trenérem (25) uvězněn v jeskyni od 23. června, nalezeni byli po 9 dnech. Trasa ven měří přes tři kilometry a hasiči se aktuálně snaží vodu odčerpávat, aby se děti nemusely mnohokrát na cestě ven potopit. Některé jsou podle potápěčů, kteří je navštívili, zesláblé. V jeskyni také klesá hladina kyslíku, z běžných 21 % už je jen na 15 %.

Thajští záchranáři se zatím nechtějí do evakuace uvězněných dětí pouštět, protože chlapci si ještě neosvojili potápěčské dovednosti. Trénují zatím pohyb ve vodě s maskou a dýchání pod vodní hladinou. Pokud by ale přišly vydatné deště, potápěči by se do akce museli pustit okamžitě.