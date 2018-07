Migranta viní z vraždy Zuzky (†14). Další dívku (11) prý dvakrát znásilnil

Alí B., kterého média identifikovala jako Alího Bašára, nyní sedí ve vyšetřovací vazbě kvůli podezření, že ve Wiesbadenu na konci května znásilnil a zavraždil 14letou dívku. Úřady informovaly o tom, že se Bašár k Susannině vraždě přiznal, její znásilnění ale popírá.

Zabili židovskou dívku (†14) v Německu migranti? Jeden zmizel i s rodinou

Znásilnění v uprchlickém centru

Wiesbadenské státní zastupitelství oznámilo, že mladík v březnu v uprchlickém zařízení ve Wiesbadenu pravděpodobně znásilnil také dívku (11) a čin pak zopakoval ještě v květnu.

Případ smrti čtrnáctileté Susanny v Německu vyvolal pobouření. | reprofoto/twitter

Podruhé se přitom na znásilnění údajně podílel také 14letý chlapec z Afghánistánu. I on dívku pravděpodobně znásilnil dvakrát. Nyní je rovněž ve vyšetřovací vazbě. Jedná se o stejného mladíka, který udal Bašára jako toho, kdo znásilnil a následně zavraždil Susannu F. Policie zjišťuje, zda se mladý Afghánec nepodílel i na tomto zločinu.

Pokud jde o nově uváděnou oběť, policie původně tvrdila, že jde o uprchlici. Později se ale opravila a uvedla, že jde o německou občanku.

Bílá rakev a trička s Pamelou (†18). S obětí brutální vraždy se loučili v Římě

Bašár prchal z Německa do Iráku, ale našli ho

Bašár na konci května se svým otcem, matkou a pěti sourozenci spěšně opustil Německo. Celá rodina odletěla z letiště v Düsseldorfu do Istanbulu a dál do iráckého města Irbíl. Podle německých médií přitom udala na letenkách falešná jména. Při kontrole na letišti se na to ovšem nepřišlo.

Irácká policie ho zadržela 8. června. Přestože Německo nemá s Irákem smlouvu o vydávání, irácké úřady ho téměř okamžitě posadili do letadla a vydaly německým úřadům.

Případ smrti čtrnáctileté Susanny vyvolal na německé politické scéně ostrou debatu. Řada politiků varovala před populismem a paušálním obviňováním migrantů, podle dalších případ vyvolal pochybnosti o práci německých úřadů.