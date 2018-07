Holčičku zabil skákací hrad. Explodoval a vymrštil ji 6 metrů do vzduchu

Malá holčička zemřela poté, co jí výbuch skákacího hradu v britském Norfolku vymrštil do vzduchu. Informovala britská média.

K tragédii došlo v neděli kolem 11:00 na pláži Gorleston. Dívka byla převezena do nemocnice James Pageta, svým zraněním ale podlehla. Policie již informovala její příbuzné.

Sarah Allardová pro Sky News řekla, že slyšela hlasitou ránu a viděla explozi skákacího hradu. Dívku podle ní výbuch vymrštil asi 20 stop (6 metrů) do vzduchu. Plavčík jí asi 15 minut dával masáž srdce, poté dorazili záchranáři.

Kara Longshawová, která tvrdí, že byla svědkem události, na facebooku uvedla, že obětí se stala čtyřletá dívka. „Právě jsem viděla tu nejhorší věc v mém životě. Skákací hrad na pláži vybuchl a dítě, které v něm bylo, bylo katapultováno do výšky asi šesti metrů. Prosím, nedovolte svým dětem chodit do skákacích hradů v tomto horku,“ citoval britský list The Guardian z prohlášení Longshawové. Právě horké počasí mohlo být příčinou exploze.

Vichr odnesl skákací hrad i dětmi: Tříletá holčička zemřela

Na pláži byly dvě podobné atrakce. Pláž byla velmi vytížená, venkovní teploty o víkendu přesahovaly 21°C. „Lidé netušili, co se děje. Bylo to zoufale strašné a smutné,“ řekla Allardová.

Zástupci policie uvedli, že byli na místo tragédie přivoláni kolem 11:15. „Úřad pro zdraví a bezpečnost, lokální úřady a policie společně vyšetřují okolnosti incidentu,“ uvedla policie v prohlášení.