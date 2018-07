Hororový nález oběšené rodiny: Policie objevila 11 houpajících se mrtvol, šlo o sebevraždu?

Mezi mrtvými byli čtyři muži, tři ženy a čtyři dívky, uvedl policista Vinít Kumár. Těla nemají žádná střelná zranění a policie nenašla žádné stopy, které by naznačovaly, že do domu někdo vniknul násilím. Zatímco tělo 70leté ženy leželo na podlaze, ostatní visela na železné mříži přichycené ke stropu, informovala místní média.

Rodina zde bydlela přes dvacet let, majitel domu obchodoval s dřevem a mléčnými výrobky, napsal deník Hindustan Times. Policii zalarmoval soused, který s obchodníkem chodíval každé ráno na procházku. O hromadnou sebevraždu se podle něj nejedná - prý s jednou z obětí v sobotu mluvil a nic nadcházejícímu neštěstí nenasvědčovalo. Podle dalších sousedů rodinu nerozdělovaly žádné půtky a právě připravovala svatbu.

