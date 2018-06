Zástava srdce a poškozený mozek. Kojence zabil otec silným třesením, tvrdí obžaloba

Walker podle své výpovědi syna Kaydena přikryl mikinou, když dítě krmil z lahve. Kojenec později usnul, a když si otec všiml, že se nehýbe, zatřásl s ním ve snaze jej probudit. Následně Walker zavolal záchrannou službu, která dítě odvezla do nemocnice. Tam bylo brzy poté prohlášeno za mrtvé.

Žalobce David Mason u soudu řekl, že „jedna z věcí, které si lékaři všimli, bylo krvácení do očí. To je varovný signál pro všechny lékaře, kteří ošetřují děti“. Podobné zranění prý nemůže vzniknout omylem. „Je nepravděpodobné, že by subdurální hematom (častá komplikace při poranění hlavy patřící do problematiky krvácení do hlavy, pozn. red.) vznikl tím, že mělo dítě přikryté hlavu mikinou,“ dodal žalobce.

Žalobce má jasno: Dítě zabil jeho otec

Podle soudních výpovědí uvedl Walker rovnou několik verzí, jak k smrti dítěte došlo. Žaloba však o provinění nepochybuje. „My jako žalující strana tvrdíme, že dítě zabil jeho otec, Ricky Walker, v době, kdy jeho matka, Laura Daviesová, nebyla doma,“ řekl v úvodní řeči Mason.

Soud s párem, který se měl místo truchlení jednomu z příbuzných dokonce vychloubat, že strávili čas ve vězení, proběhl v pátek. Proces bude pokračovat i příští týden. Otec i matka jakákoliv obvinění odmítají.