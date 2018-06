Spor o vracení běženců z hranic Německa: Jde i o Česko. A hrozí i pád Merkelové

Již několikátá pře obou politiků ohledně migrace se týká Seehoferových plánů vracet hned na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiném státu EU, ve Švýcarsku nebo v Norsku. Zatímco německé právo s takovým postupem obecně počítá, podle některých odborníků by odporoval evropským předpisům, a proto se proti němu staví i Merkelová, která v oblasti migrace požaduje celoevropská řešení.

Dvojice politiků konzervativní unie CDU/CSU, která Německu vládne ve velké koalici se sociální demokracií (SPD), se ve středu večer pokusila dobrat kompromisu, což se jim ale nepodařilo, i když oba přišli s upravenými návrhy. „Nepovažuji to za správný postup, protože je to jednostranné opatření,“ dala ve čtvrtek večer šéfka německé vlády znovu najevo svůj názor na návrhy ministra vnitra.

S možným kompromisem ve čtvrtek přišlo i vedení CDU. Počítá s tím, že by Německo přímo ze svých hranic posílalo zpět migranty, jejichž žádost o azyl už byla ve spolkové republice dříve zamítnuta. Zároveň ale křesťanští demokraté vyjádřili podporu kancléřce a jejím snahám vyhnout se jednostranným krokům. Je podle nich nutné o vracení uprchlíků vyjednávat s ostatními zeměmi EU. Za Merkelovou, která chce čas do summitu EU na konci června, v zásadě stojí také koaliční sociální demokraté.

Naproti tomu politici CSU, které na podzim čekají zemské volby v Bavorsku, a proto chtějí v oblasti migrace působit rozhodně, už ztrácejí trpělivost. Seehofer ve čtvrtek podle německých médií dokonce pohrozil tím, že rozhodnutí vracet běžence přímo z hranic učiní sám bez ohledu na názor kancléřky. To by ve spolkové republice prakticky nemělo obdobu.

Na spor, o němž politici konzervativní unie otevřeně hovoří jako o velmi vážném, reagují i opoziční strany. Šéfka poslanců Levice Sahra Wagenknechtová vyzvala Merkelovou, aby současnou koalici ukončila. Předseda Levice Bernd Riexinger chce zase konec Seehofera ve funkci. Ministra vnitra tvrdě kritizují i levicoví Zelení, postavili se za něj naopak svobodní demokraté (FDP). Protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) zase požaduje zahájení okamžitých kontrol na všech hranicích spolkové republiky.

Změna dosavadního německého postoje by vedla k tomu, že by spolková republika vracela běžence například přímo na hranicích s Rakouskem nebo Českou republikou. Kolika uprchlíků by se to ročně mohlo týkat, zatím není zřejmé.

