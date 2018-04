Tragédie: 14 mladých hokejistů zemřelo při srážce autobusu s kamionem, další bojují o život

Autobus vezl hokejisty z týmu Humboldt Broncos, který hraje v saskatchewanské juniorské hokejové lize, na zápas s družstvem Nipawin Hawks. Cestovalo v něm celkem 28 lidí včetně řidiče. Podle seznamu hráčů Humboldt Broncos za něj hrají mladíci ve věku od 16 do 21 let, uvedla britská BBC. Páteční zápas byl zrušen.

„Jsem v šoku stejně jako všichni ostatní,“ citují místní média prezidenta Humboldt Broncos Kevina Garingera. Připomněl, že díky tomu, že Humboldt má jen 6000 obyvatel, stejně jako mnoho dalších lidí zná všechny členy místního mládežnického hokejového klubu osobně.

„Nedokážu si představit, co prožívají rodiče (jejichž děti se staly obětí nehody) a myslím na všechny v Humboldtu, kterých se tato tragédie dotkla,“ uvedl kanadský premiér Justin Trudeau.

Podle místního rádiové stanice 650 CKOM není známá identita obětí. „Budeme pracovat s našimi partnery na tom, abychom co nejdříve informovali rodiny a poskytli jim veškerou potřebnou podporu,“ uvedla v prohlášení Kanadská jízdní policie.

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz