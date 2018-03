„Pořád sledujeme podezřelé tašky.“ Češi popsali život v Bruselu po teroru

„Člověk už si to méně uvědomuje, ale přesto, když jdu do metra Maelbeek, které je nejblíže k mému bydliště, tak si na to musím vzpomenout. To metro používaly mé děti, když jezdily do města. I teď, když nastupuju, tak se občas dívám, jestli někde není umístěno podezřelé zavazadlo,“ říká Petr Mooz, která pracuje jako úředník Evropské komise a denně se tak setkává se skupinami ozbrojenců.

Vojáci u ulic nezmizeli

Vojáci a policisté totiž z ulic Bruselu nezmizeli. Hlídkují u všech důležitých míst, kde proudí zástupy lidí, ať už jde o nádraží, obchodní domy nebo ulice v centru města.

Terorista, který se se pokusil odpálit v Bruselu, zemřel. Policie útok překazila

Jejich vysoká koncentrace je také na obou bruselských letištích. Právě jedno z nich, letiště Zaventem, se stalo terčem úroku. V odletové hale se tam odpálili dva teroristé, k prvnímu výbuchu došlo v blízkosti přepážek leteckých společností American Airlines a Brussels Airlines, těsně poté následoval druhý výbuch před kavárnou Starbucks.

Sebevražedná exploze se odehrála také v metru, konkrétně ve druhém voze vlaku vyjíždějícího ze stanice Maelbeek směrem do stanice Schuman. Oběma stanicemi každý den proudí tisíce lidí a mezi nimi také většina úředníků EU.

Podezíravé pohledy v metru

Určitá nervozita je znát i dnes, byť není tak evidentní jako krátce po útoku. Lidé se snaží zapomenout, přesto jsou podezřívaví vůči dění kolem sebe.

Reportér Blesk Zpráv mluvil také se ženou, která je muslimského vyznání a nosí na hlavě šátek. Řekla, že občas čelí nepříjemným pohledům ostatních lidí. „Zvláště když je metro hodně přeplněné, tak na mě někteří koukají podivně. Hlavně ale cizinci nebo turisté.“

Prokurátorka chce pro Abdeslama 20 let. „Věřím v Alláha,“ nebojí se terorista

„Po těch dvou letech to trochu odeznělo, lidé ale stále mají tendenci se vyhýbat velkým shromaždištím. A uvědomují si, že se může něco stát,“ dodal Vilém Kolín, který v Bruselu žije od roku 2010.

Pietní akce i stužky politiků

Při dvou sebevražedných útocích 22. března 2016 v Bruselu zemřelo 32 lidí, k tomu tři pachatelé, a na 340 bylo zraněno. Výbuch na letišti Zaventem si vyžádal 16 životů, exploze v metru pak měla také 16 obětí. K atentátům, které provedli Belgičané arabského původu, se přihlásilo hnutí Islámský stát.

Památku obětí ve čtvrtek lidé uctili pietními akcemi přímo na letišti i ve stanici metra Maelbeek. Evropští politici, kteří přijeli do Bruselu v těchto dnech na unijní summit, nosili bílé stužky s datem tragédie.

