Maria (†19) jela z večírku, migrant ji znásilnil a zavraždil. Teď dostal doživotí

Prakticky je tak vyloučeno, že by mohl být po odpykání 15 let trestu předčasně propuštěn. Rozsudek ještě není pravomocný a strany procesu mají týden na případné odvolání.

Případ vyvolal v Německu značnou pozornost i politickou debatu vzhledem k tomu, že čin spáchal mladý uprchlík a kvůli brutalitě, s níž postupoval. Lidé v zaplněné soudní síni dnes po vynesení rozsudku podle DPA tleskali. Podle serveru Focus Online Husajn K. přijal rozsudek bez zjevného pohnutí a během čtení zdůvodnění se pohroužil stále více do sebe.

Jela nocí na kole, znásilnil ji opakovaně a brutálně

Husajn K. předloni v říjnu přepadl studentku Marii L., která se v noci na kole sama vracela ze studentského večírku, a brutálně ji několikrát znásilnil poté, co ji škrtil do bezvědomí. Dívku pak ještě živou hodil do místní řeky Dreisam, aby se utopila a aby voda smazala stopy. Podle soudního znaleckého posudku trvalo její umírání ve vodě ještě nejméně jednu hodinu. V řece ji následujícího rána našla utonulou běžkyně.

Husajn K. byl dopaden sedm týdnů po vraždě. Na místě činu policie našla jeho DNA a také měla jeho videozáběry z tramvaje.

„Věděl, že ještě žila, když ji položil do řeky Dreisam, a že utone, že musí utonout,“ řekla dnes předsedající soudkyně Kathrin Schenková ve zdůvodnění rozsudku.

Prošel mnoho zemí

Husajn K. byl původně obžalován jako mladistvý, ale odsouzen byl na základě trestního práva pro dospělé. Původně tvrdil, že v době spáchání činu mu bylo 17 let, ale podle několika expertiz mu bylo více než 21 let. Jako mladistvý by přitom mohl dostat maximálně patnáctiletý trest. Husajn K. rovněž tvrdil, že jednal v afektu a v opilosti, a přiznal se ke škrcení a znásilnění.

Soudkyně dnes řekla, že nepředpokládá, že by byl souzený v době činu nezletilý, i když zcela nevyloučila, že je mu méně než 21 let.

Nejistá je také země původu uprchlíka. Ten při zahájení procesu řekl, že se narodil v Afghánistánu a po zhruba 13 letech přišel do Íránu. Po „problémech s policií“ pak uprchl do Turecka a odtud přes Řecko do Německa.

Podle údajů německých úřadů přišel do Německa bez dokladů v listopadu 2015. Úřady tehdy ale nevěděly, že ho řecký soud poslal na deset let do vězení za těžké ublížení na zdraví, když na ostrově Korfu shodil 20letou ženu z útesu.

„Nespáchal to uprchlík, ale člověk“

Řecký soud ho za dobré chování již v roce 2015 propustil na podmínku. Když ji ale porušil a nehlásil se úřadům, nevyhlásilo Řecko mezinárodní pátrání, a v Německu tak neměl o jeho předchozím pobytu za mřížemi v jiné členské zemi EU nikdo ani tušení.

Německo jenom v roce 2015 přijalo 890.000 migrantů. Soudkyně dnes ale zdůraznila, že v procesu nešlo o uprchlickou politiku a že čin nespáchal uprchlík nebo Afghánec. „Spáchal ho člověk, vy, pane K.,“ řekla soudkyně.