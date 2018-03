Z letadla padaly zlaté cihly: Rusko podezírá posádku letadla

Komu by se nesnilo najít během procházky po louce až dvacetikilovou zlatou cihličku? Takovou šanci měli obyvatelé ruského města Jakutsk. Náklad převážený z dolu Kupol do Krasnojarska nedorazil do své cílové destinace, drahý náklad se vytratil během letu.

Dědička (†28) zemřela před svatbou: Cestou z rozlučky se s ní zřítilo letadlo

Třicet zlatých cihel zmizelo

Letadlo kroužilo nad Jakutskem. Čekalo zde na povolení k přistání, aby mohlo natankovat. Během manévru se však roztrhl nákladový prostor a vzácný obsah se rozsypal na runway a její blízké okolí. K místu nehody se okamžitě seběhli pracovníci letiště.

Ze startovací dráhy sesbírali 172 zlatých cihel, z nichž každá vážila 20 kilogramů. Letoun podle tiskové agentury TASS přepravoval celkem devět tun zlata o odhadované hodnotě asi 7,8 miliardy korun. Podle agentury Interfax z letadla nepadaly pouze zlaté a stříbrné cihly, ale také platina a diamanty.

Video Z letadla vypadly zlaté cihly - 360p REKLAMA

Podvod století?

Policie případ stále vyšetřuje. Podle informací deníku RT je podezřelá i sedmičlenná posádka letadla. Je totiž velkou záhadou, že se během utržení velké části letadla nikomu nic nestalo. Vyšetřování je teprve na začátku. Veškerý náklad se údajně podařilo dohledat.

Vyšetřovací komise nejprve nezveřejnila povahu ztraceného kovu, ale východní region Ruska je proslulý svými zlatými doly a diamantovou výrobou.