Dívenka (9) zmizela ze svatby: Vrah se po půl roce přiznal a ukázal, kde ji zakopal

Devítiletá Maëlys de Araujo zmizela loni v létě ze svatby své příbuzné, kde bylo 180 lidí. „DJ zničehonic do mikrofonu oznámil, že zmizelo dítě. Najednou všichni přestali dělat to, co dělali, a začali hledat. Bylo to hrozné. Že musela zmizet zrovna devítiletá holka, která nic neprovedla,“ popisoval zmizení jeden z hostů svatby pro deník La Parisien.

Pachatel je rovněž podezřelý z vraždy vojáka

Policie poté vyslechla zhruba 250 osob – účastníky svatby i dvou dalších akcí, které se konaly v okolí místa dívčina zmizení. Vyšetřovatelé brzy začali podezírat 34letého Nordahla Lelandaise. Loni v září na něho uvalili vazbu. Trvalo ale pak dlouhé měsíce, než se pachatel odhodlal k činu přiznat. Případ Maëlys de Araujo vyvolal v zemi pohnutí a místní média ho ostře sledovala. Detaily vraždy zatím nebyly zveřejněny.

Lelandais, který měl potíže ve vztazích kvůli své násilnické povaze, je podezřelý také z vraždy jiného vojáka, kvůli čemuž je vazebně stíhán od prosince.