Podvodnice Anna se vydávala za miliardářskou dědičku: Oblafla i Billa Gatese!

Ruska Anna Sorokina toužila být členkou americké smetánky. Vymyslela si tedy příběh, že je německou miliardářskou dědičkou a ve velkém vstoupila do světa boháčů z Manhattanu. Dokázala se spřátelit s hollywoodskými herci, podnikateli a vymámit z nich pořádný balík peněz. Nikoho z nich ani ve snu nenapadlo, že mají co dočinění s geniální podvodnicí! Nakonec však spadla klec, když žádala o půjčku v bance a teď jí hrozí až patnáct let vězení.

Kdo by za touto dětskou nevinnou tváří hledal podvodnici? Příběh Anny Sorokiny šokuje celý svět. Anna, původem z Ruska, vyrostla se svými rodiči v Německu. Její rodiče se rozhodně netopili v penězích, ovšem svou dceru se snažili patřičně zaopatřit. Jak sama Anna vypověděla, její rodiče věřili, že to dotáhne daleko. „Vždy jsme platili její výdaje, její nájem a další věci. Ujišťovala nás, že jsou to ty nejlepší investice. Nevadilo, když potřebovala tehdy či onehdy víc peněz. Budoucnost pro ni byla vždycky zářivá,“ řekl její otec pro New York Magazine.

„Moji rodiče ode mě vždy měli vysoká očekávání. Věřili mým rozhodnutím,“ uvedla Anna. Díky podpoře rodičů se Anna dostala z malého města Cologne v Německu nejprve do Londýna, kde studovala a později do Paříže, kde pracovala jako stážistka v módním časopisu. Tam také přičichla k blýskavému životu celebrit, který ji tolik lákal. Později se tedy vypravila přímo do Mekky módy a bohatství na newyorský Manhattan.

Na ostrově uprostřed New Yorku, kde se to jen hemží celebritami a boháči, však nehodlala pracovat. Místo toho se přejmenovala a vymyslela si životní příběh. V luxusní hotelu si pronajala apartmá na jméno Anna Delvey a prohlásila, že je německá miliardářská dědička. Její rodiče měli obchodovat se starožitnostmi. „Z toho, co vím, byla její rodina vysoce postavená na německém trhu starožitností,“ řekl šéf milionové technologické firmy.

Anna se stala rychle velice populární. Dokázala oklamat nejen podnikatele, zaměstnance hotelu, ale i celebrity. Navštěvovala luxusní párty a večeřela se známými lidmi. Dokonce se zúčastnila akce pořádané Warrenem Buffetem. Znala se i s hercem známým z filmu Sám Doma Macaulayem Culkinem. Vetřela se i do přízně Martina Shkrelima, který je přezdívaný jako »nejnenáviděnější muž Ameriky«. Od boháčů si nechala platit dovolené. Jednou se vypravila za cizí peníze do Benátek, podruhé zas do Maroka. Roli miliardářské dědičky, která má tučný svěřenecký fond, dokázala zahrát skvěle.

„Lidé u nás v hotelu vždy bojovali o to, aby jí mohli odnést zavazadla do jejího apartmánu. Doslova se rvali, protože věděli, že je odmění stodolarovskou. Dostávali je všichni, řidiči Uberu, bezdomovci, číšníci. Anna byla nejštědřejší člověk, jakého jsem kdy poznala,“ řekla o Anně Neffatari Davisová, která pracovala jako recepční v hotelu, kde byla Anna ubytována. V hotelu se Anna chovala, jako by jí to patřilo. „Ona to místo v podstatě řídila. Víte, jak třeba Rihanna může odejít odkudkoliv se sklenicí vína v ruce? Tak to byla Anna. A oni ji nechali, nikdy nezapomněli říct: Na shledanou paní Delveyová,“ uvedla Davisová.

Vše se však zhroutilo ve chvíli, kdy si chtěla otevřít luxusní klub v SoHo a na jeho rozjezd potřebovala velké množství peněz. Anna si chtěla půjčit 25 milionů dolarů od banky v Los Angeles. Vymyslela si tedy postavu jistého Petera W. Henneckeho, který měl pracovat pro věhlasnou banku ve Švýcarsku, ovšem bankéři ve městě andělů velmi brzy poznali, že postava pana Henneckeho je smyšlená. V hotelu po ní začali vyžadovat částku 660 tisíc korun a dluhy se na ni začaly jen sypat. Podvody ji nakonec dostaly do vězení a v současné době sedí na ostrově Riekers v ženské věznici. Ovšem na pobyt za mřížemi si nestěžuje. „Není to tady vlastně tak špatné,“ řekla a dodala: „Lidé si myslí, že je to straně, ale já to vidím jako sociální experiment,“ dodala. Její rodiče se teď bojí, že dluhy za svou dceru budou muset zaplatit.

