Když přiletěla parta okolo Micka Jaggera do tehdejšího Československa, psal se rok 1990. Na strahovském stadionu odehráli velkolepý koncert pro 100 tisíc nadšených fanoušků. „Tenkrát nám připomněli symbol svobody,“ řekl Blesk Zprávám Michael Kocáb, který má k Rolling Stones z Čechů snad nejblíže.

Mick Jagger skončil před koncertem v nemocnici!

Před 28 lety ho Václav Havel poprosil, aby kapelu provedl po Pražském hradě. Letos jim zahraje s Pražským výběrem jako předskokan v pražských Letňanech. Zatímco v roce 1990 oslavovali fanoušci i kapela pád komunismu, tentokrát zahrají jen týden před tím, než půjde vláda Andreje Babiše žádat o důvěru do Poslanecké sněmovny. Hlasy jí mají dodat komunisté.

„Oni o tom určitě moc nevědí, ale je to symbol. Doufám, že si to naši lidi trochu uvědomí - alespoň ti, co tam budou,“ řekl Kocáb v rozhovoru pro Blesk Zprávy. S Rolling Stones – tedy Mickem Jaggerem, Keithem Richardsonem, Ronniem Woodem se tentokrát v Praze zatím ještě nesešel. Pražský výběr totiž pilně cvičí na středeční koncert.

„Je fakt, že to, že se komunisti dostávají znovu do takového vlivu, je naprosto skandální záležitost. Nikdo z nás, kteří jsme byli u sametové revoluce, a byl tam celý národ, by si to ani ve snu nedokázal představit, divím se, že po těch všech zvěrstvech mají odvahu vystrkovat svoji hlavu a cpát se do veřejných funkcí, to je neuvěřitelné,“ dodal Kocáb. Sám prý ale svými politickými názory nechce příliš narušovat koncert, a tak zřejmě slova k aktuální politické situaci raději spolkne.

„Jsou jisté požadavky, ale nejsem si úplně jist, že je to košer. To by musel říct asi Mick Jagger sám,“ doplnil Kocáb.

Křest i pohřeb

V roce 1990 se se „Stouny“ potkal také tehdejší kancléř Václava Havla a pozdější ministr zahraničí i kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg (TOP 09). „U Václava Havla jsem se s nimi seznámil, ale že bych se s nimi nějak dobře znal, to nemůžu říct,“ zavzpomínal Schwarzenberg. I tentokrát na koncert vyrazí, podle svých slov ale jako běžný divák a nepočítá, že by se s „planetární institucí,“ jak kapelu nazval Kocáb, potkal.

Keith Richards ladí formu před koncertem: Do Prahy přivezl manželku Patti i se psem

„Tehdy to byla radostná zpráva, že tu může hrát, kdo chce, a dnes se trochu obáváme, jak dlouho tu bude moct hrát, kdo chce,“ okomentoval historické souvislosti s úlohou komunistů Miroslav Kalousek. On sám se ale na rozdíl od Schwarzenberga na koncert nechystá. „Není to úplně můj šálek čaje,“ doplnil milovník vážné hudby a šéf poslaneckého klubu TOP 09.

Dovolené a dalším aktivitám dají přednost i další politici. I oni si ale uvědomují roli komunistů při obou koncertech Rolling Stones v Československu, respektive v Česku.

„Slovy klasika: Dávám této vládě rok, maximálně dva,“ napsal Blesk Zprávám místopředseda SPD Radim Fiala, který bude ve středu mimo Prahu a mezi očekávanými 50 tisíci fanoušky tedy nebude.

Předsedovi Pirátů bylo v roce 1990 deset let. Na koncertě tedy tehdy nebyl a nepřijde ani tentokrát. „Vnímám to jako smutnou skutečnost,“ řekl Blesk Zprávám na dotaz, jak vnímá tehdejší a dnešní postavení komunistů. „Přál bych si, aby i tento koncert Rolling Stones byl opět spíše nadějí pro zlepšení politické kultury a úrovně demokracie, než příznakem blížících se horších časů,“ dodal Ivan Bartoš s tím, že Piráti vládu nepodpoří.

„Dnes to jde opačným směrem. Hraje stejná muzika při křtu a při pohřbu. Zdá se, že to bude tentokrát pohřeb. Naše demokracie je v nemocnici, jestli skončí na ARO, to uvidíme,“ uzavřel Karel Schwarzenberg.

Jagger v nemocnici

Letadlo s vypláznutým jazykem přistálo v Praze v neděli. V pondělí uspořádali Stouni noční mejdan v hotelu Hilton, ze kterého měli pořádný výhled na Prahu. Párty si ale příliš neužíval Mick Jagger, kterému už zřejmě tou dobou nebylo příliš dobře. Jak zjistil Blesk, v pondělí kolem druhé hodiny byl i se svou ochrankou v Ústřední vojenské nemocnici u vyhlášeného českého foniatra Jaromíra Astla. Důvod? Nejspíš trable s hlasivkami.

V Letňanech už jsou nachystaní

Pražský výběr trénuje jako předskokan už druhým dnem přímo v Letňanech. „Nechceme nic podcenit a zkazit Rolling Stones jejich pražský večer,“ řekl Blesk Zprávám Michael Kocáb. Tři dny trvalo pořadatelům připravit pódium pro kapelu. Na jeho stavbě se podílelo na 270 lidí. „Stouni“ budou mít pořádný prostor. Pódium je totiž 32 metrů vysoké a téměř 80 metrů široké. Do Prahy přivezlo techniku 43 kamionů.

Zvukovou zkoušku Rolling Stones plánují tři až čtyři hodiny před koncertem. Organizátoři očekávají návštěvu přibližně 50 000 lidí. Zároveň varují před neoficiálními prodejci vstupenek. Kapacita areálu v Letňanech je přibližně 70 000 lidí, zatím nejvíce jich tam dorazilo v roce 2016 na koncert AC/DC, který sledovalo 60 000 fanoušků.

Brány letňanského letiště se otevřou ve 14:00. V 18:00 vystoupí Gotthard, o hodinu později přijde na řadu Pražský výběr. Rolling Stones začnou hrát okolo 20:30. Koncert se uskuteční za každého počasí.

V Letňanech nebude možnost parkování. Návštěvníci koncertu musejí použít městskou hromadnou dopravu. Provoz metra bude o hodinu prodloužen, koncert skončí okolo 23:00.

Návštěvníci nesmí do hlediště pronést nic většího než věci formátu A5. V areálu nebudou žádné šatny ani úschovny věcí.