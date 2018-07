Češi „zatopili“ Merkelové kvůli migraci. Její mystifikace rozezlila vládní kolegy

V bavorské Křesťanskosociální unii (CSU) panuje skepse ohledně změn v přístupu k migraci, na kterých se německá kancléřka Angela Merkelová dohodla s partnery v Evropské unii. V sobotu v noci to naznačil vlivný poslanec CSU Alexander Dobrindt poté, co Česko, Maďarsko a Polsko dementovaly, že Merkelové přislíbily politickou dohodu o zrychleném navracení migrantů z Německa do země EU, v níž byli registrováni.