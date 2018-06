„Nejbohatší“ ministr Babišovy vlády Krčál slibuje víc peněz rodinám i seniorům

Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) se chce zaměřit na opatření pro seniory a rodiny. Po svém pátečním uvedení do úřadu zopakoval, že se přes prázdniny chystá připravit „seniorský a prorodinný balíček“. Druhý soubor kroků by měl obsahovat mimo jiné návrh na zvýšení rodičovské z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Dalším z cílů je personální stabilizace resortu. Krčál střídá Jaroslavu Němcovou (ANO), která resort vedla od loňského prosince. A s ročním rozpočtem 590 miliard korun vládne nejbohatšímu resortu.

„Budu se snažit naplnit schválené programové prohlášení, na kterém jsme se společně (ČSSD a ANO) dohodli. Chci začít přípravou dvou dokumentů - seniorským a rodinným balíčkem,“ řekl Krčál.

V programovém prohlášení vlády je třeba právě úprava rodičovské, která by se mohla podle nastupujícího ministra zvýšit v příštím roce. Vládní program obsahuje také zrušení karenční doby a prosazení zálohovaného výživného od státu za neplatiče. Stanovit by se měla i pravidla pro zvyšování minimální mzdy, aby její růst byl předvídatelný.

V programu je také zmínka o přehodnocení změn v dávkách z posledních let. Vyřešit by se mělo fungování služeb na sociálně zdravotním pomezí. Nastavit by se měla i pravidla pro vytvoření sítě sociálních služeb i jejich financování.

„Ministerstvo práce je důležitý resort a je tu plno výzev, které bychom chtěli v menšinové vládě realizovat společně. S ministrem si sedneme a vyměníme názory na problematiku,“ řekl po uvedení ministra do úřadu premiér Andrej Babiš (ANO).

Krčál si za svůj úkol stanovil personální stabilizaci resortu. Němcová po svém nástupu provedla organizační změny. Přejmenovaly a upravily se sekce, odbory v nich se přeskupily. Od ledna má ministerstvo místo osmi šest odborných náměstků. Pět z původních osmi náměstků skončilo. Krčál se chce částečně vrátit k původnímu stavu. Ekonomiku a problematiku informačních technologií, které Němcová sloučila, chce znovu rozdělit.

Trestní oznámení na éru Marksové Krčál nechá být

Nový ministr řekl, že by o prázdninách chtěl obsadit místa náměstků, která jsou po měsících stále volná. Na ministerstvo se má vrátit do křesla náměstka pro zaměstnanost Jiří Vaňásek, který z funkce letos odešel. Na další dva posty náměstků jsou vypsaná výběrová řízení. Jména svých spolupracovníků, které si přivede do úřadu, chce Krčál zveřejnit v pondělí na tiskové konferenci. V ten den se chystá uvést do úřadu své politické náměstky.

Nový ministr bude muset řešit také problémy s informačními systémy. Ministerstvo v čele s Němcovou podalo 11 trestních oznámení kvůli zakázkám, které vyhlásil resort za vedení bývalé šéfky Michaely Marksové (ČSSD). Krčál řekl, že případy revidovat nebude.

Adepti ČSSD u Zemana: Krčál a Staněk řešili peníze pro rodiny, seniory i památky

Oficiální nástup ministra do sídla resortu práce se měl konat v pátek v 16:30, o dvě hodiny se ale opozdil. Premiér se zdržel na jednání EU v Bruselu. Krčál byl na místě podle původního plánu. Nejprve čekal chvíli na ulici, poté ho úředníci pustili do budovy. Své předchůdkyni předal pak kytici. Řekl jí, že doufá, že budou dál spolupracovat.

Krčál se mohl stát ministrem práce už začátkem roku 2014 v Sobotkově vládě. Z osobních důvodů tehdy nominaci odmítl. Resort pak vedla jeho stranická kolegyně Michaela Marksová, jíž po nějakou dobu dělal Krčál politického náměstka.