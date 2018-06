Babišovi u policejního výslechu. Došlo i na Moniku a dceru Adrianu

Premiér Andrej Babiš (ANO) poprvé vypovídal ve čtvrtek na policii jako obviněný v dotační kauze Čapí hnízdo. Policie v týdnu vyslechla i další obviněné, Babišovu manželku Moniku a dceru Adrianu Bobekovou, píše Právo. Obhájce rodiny se k tomu nevyjádřil. Policie stíhá premiéra a šest lidí pro podezření z padesátimilionového dotačního podvodu. Za to Babišovi hrozí až deset let vězení.

K výslechu se Babiš (ANO), kterého prezident Zeman ve středu podruhé jmenoval premiérem, dostavil pět měsíců poté, co ho sněmovna spolu s Jaroslavem Faltýnkem (ANO) vydala k trestnímu stíhání. Výslech obviněného miliardáře, jeho manželky a dcery z prvního manželství podle informací deníku Právo vedl kriminalista Pavel Nevtípil, který má na starosti i vyšetřování kauzy Čapí hnízdo.

Babišovi se na Čapím hnízdě také vzali. | Instagram Moniky Babišové

Na policejní stanici se premiér dostavil ve čtvrtek, jeho manželka Monika byla vypovídat již v pondělí, dcera pak v pátek. Pro všechny aktéry šlo o vůbec první výpověď na policii. Výslech měl proběhnout bez problémů, Babiš i jeho příbuzní přitom popřeli veškerou vinu s tím, že se trestného činu nedopustili.

Ústupek Agrofertu: Lhůta na vrácení dotace na Čapí hnízdo byla prodloužena

V kauze je k dnešnímu dni obviněno celkem 7 lidí, kromě tří zmíněných je to také Babišův švagr Martin Herodes, manažer Agrofertu Josef Nenadál a bývalá náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová. V květnu přitom zrušil státní zástupce stíhání Faltýnka a dalších tří osob.

Tak šel čas v kauze Čapí hnízdo

Vyšetřování v kauze Čapí hnízdo probíhá již od roku 2015 | Blesk/David Malík

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš předloni ve Sněmovně řekl, že v době žádosti o dotaci vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Bitva o Čapí hnízdo: OLAF sepsul Babiše, ten na kritice vyšetřování trvá