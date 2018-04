Rus v Praze zabil ženu, pak prchl. Jurečka žádá Zemana, aby zařídil v Moskvě vydání

„Předpokládám, že prezident republiky i v tomto případě využije svých nadstandardních kontaktů v Ruské federaci a pomůže, aby byl pachatel, občan RF, dopraven do ČR a zde řádně stíhán, dopisem jej o to požádám,“ uvedl lidovecký poslanec na svém twitterovém účtu a ve čtvrtek Blesk Zprávám potvrdil, že dopis prezidentu Zemanovi odeslal.

K obsahu se Jurečka zatím nechtěl vyjadřovat, zveřejní ho prý na Facebooku. Neupřesnil ani, zda se mu jedná pouze o tuto kauzu nebo ji dává do souvislosti s případem údajného ruského hackera Nikulina, ve které prezident Zeman intervenoval pro jeho vydání do Ruska.

Ovčáček: Jurečka parazituje na prezidentovi

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček, na dotaz Blesk Zpráv, jestli se prezident Zeman bude záležitostí zabývat, uvedl: „Nechť se pan Jurečka seznámí s aktuálními fakty: soudce také řekl, že během dnešního dne vydá příkaz k zatčení, který bude prozatím platný na území Česka. Mezinárodní zatykač chce soudce vydat až ve chvíli, kdy bude rozhodnuto, který ze soudců se bude kauzou zabývat."

Zda by prezident kauzu řešil, pokud by byl mezinárodní zatykač vydán, odpověděl mluvčí stručně: „Vyčkejme dalšího vývoje. Panu Jurečkovi dle mého mínění vůbec nejde o spravedlnost, jen opět politicky parazituje na panu prezidentovi.“

„Zeman je bezpečností riziko.“ Senátoři zuří kvůli jeho vměšování do kauz novičok a Nikulin

Právník se obává zpolitizování kauzy

Právník Jan Černý si myslí, že standardně by nemusely být žádné intervence nutné a že obviněný Oleg Gubin možná vůbec neměl být na kauci propuštěn: „Ona je otázka, jestli měl být propuštěn na kauci, protože těch rizik tam bylo poměrně dost a ta rizika se naplnila.“ Podle Černého složit kauci ještě neznamená být propuštěný, o tom rozhoduje soud, jestli kauci přijme.

„Já bych zvažoval rizika, když bych tu kauci přijímal, a tady ta rizika byla poměrně vysoká. Je to cizinec, ty peníze pro něj nemusí znamenat takovou zátěž, a jak vidno neznamenaly, a takto ta rizika měla být posouzena, nicméně je to rozhodnutí soudu,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy.

Co se týká vydání Rusa do České republiky, tam si právník myslí, že to momentálně může být politická záležitost vzhledem ke kauze údajného ruského hackera Nikulina. „Kdyby nebylo Nikulina, tak je to tak jasný trestný čin, že si myslím, že Rusko by nemělo problém s vydáním,“ dodal.

Opilý Rus na Silvestra přejel cizinku: Utekl do Moskvy, hrozit by mu mohlo i doživotí

Rus v opilosti boural a zabil turistku

Opilý Rus Oleg Gubin srazil v Praze loni na Silvestra kolumbijskou turistku, která na místě zemřela. Gubin byl obžalován z usmrcení z nedbalosti, po nehodě nadýchal přes dvě promile alkoholu a putoval do vazby. Po složení milionové kauce a písemného závazku, že neopustí Česko, a nebude se vyhýbat trestnímu stíhání, byl z vazby propuštěn. Před časem však odcestoval do Ruska, aniž by o tom informoval české úřady. Obvodní soud pro Prahu 2 ve čtvrtek rozhodl o vydání zatykače na Gubina, zatím s platností na území České republiky. Jeho advokát uvedl, že neví, zda se do Česka vrátí.

„S ohledem na závažnost trestného činu je třeba, aby věc byla projednána českými soudy a pokud bude shledán vinným, byl uložen trest a obžalovaný by si pak měl trest vykonat na území České republiky, kde se této trestné činnosti dopustil,“ uvedl soudce Jan Horký. K možnosti vydání mezinárodního zatykače uvedl: „Pokud bychom dnes vydali tyto mezinárodní prvky právní pomoci, mohlo by dojít k tomu, že by čin musel být označen mírnější právní kvalifikací, a poté by soudy neměly možnost ho odsoudit podle té přísnější.“