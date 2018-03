Rath už zná klíčové datum svého procesu. Závěrečná řeč mu zabrala 12 hodin

Bývalý středočeský hejtman David Rath v úterý po téměř 12 hodinách dokončil svou závěrečnou řeč před soudem v korupční kauze. Odmítl v ní, že by přijímal úplatky a ovlivňoval zakázky ve prospěch předem dohodnutých firem. Předseda trestního senátu Robert Pacovský posléze sdělil, že Krajský soud v Praze rozsudek vynese 27. června. Vedle bývalého vrcholného politika sociální demokracie v kauze figuruje dalších deset obžalovaných.

Krajský soud v Praze nejprve v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných. Původní verdikt v roce 2016 zrušil Vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ se tak dostal zpátky k soudu, který původně vynesl odsuzující rozsudek.

Rath má dostat až devět let natvrdo a přijít o majetek, navrhl žalobce

Za tři měsíce tak bude v kauze vyhlášen druhý rozsudek. Pacovský prodlevu zdůvodnil tím, že ze strany obžalovaných byla podána žádost, aby se kauzou zabýval jiný soud. Rozhodnout o tom bude muset Nejvyšší soud, kterému chce soudce před vynesením rozsudku poskytnout dostatek času. Předtím, než rozhodne, navíc nemůže být rozsudek vynesen.

O křoví a velkých hráčích

O vině obžalovaných je přesvědčen státní zástupce Petr Jirát, podle kterého by měl jít Rath za příjímání úplatků na osm až devět let do vězení. Navrhuje také, aby bývalému politikovi propadl veškerý majetek.

Stejný trest navrhl Kateřině Kottové a jejímu manželu Petrovi, které považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek. Machinace s tendry podle spisu vypadaly tak, že Kottovi přizpůsobovali krajské veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory „velkým hráčům“, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali „křoví“.

Rath už ve vězení chvíli pobyl. A nemá na to dobré vzpomínky:

Za ovlivnění zakázek měli manažeři firem zaplatit přes 48 milionů korun. Rath a Kottovi stihli podle spisu převzít úplatky 38 milionů, z toho pro Ratha bylo 22 milionů. Pak je zatkla policie.

V případu figuruje dalších osm obžalovaných z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly. Policie všechny pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.