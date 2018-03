Rath má dostat až devět let natvrdo a přijít o majetek, navrhl žalobce

Bývalý hejtman David Rath by měl jít za přijímání úplatků na osm až devět let do vězení, navrhl soudu žalobce Petr Jirát. A chce, aby exhejtmanovi propadl veškerý majetek. Rathovu kauzu v úterý začal znovu projednávat Krajský soud v Praze a na řadu přišly závěrečné řeči. Jirát v té své kritizoval rozhodnutí vrchního soudu, který zrušil odsuzující rozsudek a uvedl, že důkazy proti Rathovi spíše zesílily než zeslábly. Ve středních Čechách podle něj vznikl systém ovlivňování tendrů, který řídila obžalovaná Kateřina Kottová a její manžel Petr.