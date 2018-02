Zeman nebrojí proti holokaustu, tvrdí aktivisté. A tepou ministerstvo za poklonky Asadovi

Signatáři si slibují především změnu postojů ministerstva zahraničí pod vedením nového šéfa Martina Stropnického (ANO). „Upřímně řečeno, neznám jeho postoje v této věci, doufáme ale, že změna vedení by mohla přinést i změnu zahraniční politiky,“ uvádí k tomu jeden z autorů a signatářů otevřeného dopisu filozof Václav Němec.

Signatáři: Není možné, aby do Damašku jezdily během masakrů delegace

Dopis totiž kritizuje především přístup české diplomacie k režimu prezidenta Bašára Assada, který svým působením prý legitimizuje. „Česká diplomacie v tomto sehrává neblahou roli skrz ambasádu v Damašku přes paní Evu Filipi, která dlouhodobě hájí spíš tu Assadovu politiku a jeho verzi událostí,“ vysvětluje kritiku Němec. Filipi podle něj pak právě tuto verzi událostí hlásí ministerstvu zahraničí, která ji bere za oficiální.

„Pak se dějí takové věci, jako že když dochází k masakru v Aleppu, tak do Damašku míří parlamentní delegace na přátelskou návštěvu do syrského parlamentu,“ upozornil Němec. „To všechno svědčí o celkovém postoji nejenom tolerance, ale až legitimizace těch zvěrstev, které se tam dějí,“ uzavírá Němec.

Signatáře otevřeného dopisu děsí události z posledních dní, kdy Rusko a Írán zvýšily nálety na oblasti Idlíb a Ghúta, které ovládají povstalci. Podle signatářů se přitom mocnosti nebojí použít i zakázanou munici včetně chemických zbraní. „Jenom z východní Ghúty bylo za první čtyři dny náletů hlášeno 234 mrtvých, z toho 66 dětí, 42 žen, a nejméně 700 zraněných,“ upozorňují autoři dopisu.

Syrský režim si podle aktivistů nezadá s nacistickým Německem

„Tyto zločiny jsou přitom jen posledním hrůzným článkem v celém řetězci zločinů syrského režimu a jeho podporovatelů: Ruska, Íránu a teroristické organizace Hizballáh,“ uvádí dále autoři dopisu. Syrský režim si přitom podle nich nezadá s nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Součástí problému je podle Němce i znovuzvolený prezident České republiky. „Miloš Zeman jako obvykle přebírá ruskou verzi událostí a neslyšel jsem, že by jednou on, který vytýká selhání Peroutkům a dalším, se jednou zastal obětí toho malého holokaustu, který se děje v Sýrii,“ vysvětluje.

Situaci by mohl pomoci vyřešit prezident Zeman

Zeman je podle něj zároveň člověkem, který by v problému bombardování deeskalačních zón Ruskem mohl mít největší vliv. „Právě proto, že má s Ruskem tak úzké vztahy, jsme apelovali i na něj, aby se on pokusil vyvinout tlak na představitele Ruské federace, aby přestala bombardovat civilní obyvatelstvo, ale nevím, jestli se z jeho strany dočkáme nějakého sluchu,“ popisuje Němec.

Problémem ovšem podle dopisu nejsou pouze postoje některých českých diplomatů a ústavních činitelů. „ČR navíc dodává iráckým milicím al-Hashd al-Shaabi zbraně, které se místo boje s tzv. Islámským státem často používají k vraždění syrského civilního obyvatelstva po boku syrského režimu,“ varují autoři dopisu s tím, že Česko tak na utrpení civilistů v Sýrii nese svůj díl viny.

Senátor Mezian: Česká diplomacie odvádí v Sýrii skvělou práci

Najdou se ovšem i zastánci současného fungování české diplomacie. Mezi nimi je například senátor za ČSSD Hassan Mezian, který se v Damašku narodil. Česká republika je prý díky tomu, že je jednou z posledních zemí, která v Damašku má otevřenou ambasádu, v jedinečné pozici prostředníka mezi znepřátelenými stranami.

„Česká republika na to, že je to země s deseti miliony obyvatel, dělá nesmírně mnoho a za naše diplomaty se vůbec nemusíme stydět,“ řekl Mezian pro Blesk Zprávy. Připomněl i projekty, které díky České republice pomáhají na místě. Ať jde o elektrifikaci uprchlických táborů v Jordánsku nebo působení českých chirurgických týmů v krizových oblastech.

„Já si nemyslím, že by Česká republika měla být na jedné straně v tom obrovském konfliktu,“ dodává Mezian. Odmítl i kritiku české velvyslankyně Evy Filipi. „To je jedna z nejlepších diplomatek co znám. Naše diplomatické zastoupení v Sýrii je vynikající a mi nepotřebujeme přilévat olej do radikálních střetů, které se v té zemi odehrávají,“ hájí diplomatku Mezian. Podle něj je nezbytné, aby došlo k ústupu od použití násilí u všech stran, do té doby není podle senátora možné očekávat jakékoli řešení občanské války.

Ministerstvo zahraničí: Děláme vše, co je v našich silách

Kritiku signatářů dopisu odmítá i ministerstvo zahraničí. Upozorňuje, že právě zastoupení velvyslankyní Evou Filipi České republice umožňuje mít na syrskou vládu větší vliv. „V rámci bilaterálních jednání působíme na syrský režim, aby implementoval rezoluce RB OSN. Zároveň v souladu s politikou EU tlumočíme apely na přístup humanitární pomoci do všech oblastí Sýrie či propuštění svévolně vězněných,“ vysvětluje Irena Valentová z tiskového odboru ministerstva.

Dodala, že zároveň Česká republika v Sýrii realizuje program humanitární, rozvojové a rekostrukční asistence. V jeho rámci jsou podporovány projekty českých nevládních organizací, malé lokální projekty, nebo například projekt na ochranu světového kulturního dědictví. „Z větší částí pomoc ČR směřuje na pomoc syrských uprchlíkům v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, Irák, Turecko), o i formou příspěvků do Svěřeneckého fondu EU MADAD. Pomáháme i nevládním organizacím, které za české prostředky poskytují přeshraniční pomoc na územích, která jsou mimo kontrolu režimu,“ dodává Valentová.

Vstup Ruska do konfliktu oddálil jeho diplomatické vyřešení

Ministerstvo zahraničí ale rovněž upozornilo, že diplomatické řešení konfliktu je v nedohlednu vzhledem k zapojení světových velmocí v konfliktu. „Vstup Ruské federace do konfliktu znamenal posílení syrského režimu a zmenšení jeho ochoty ke kompromisům,“ vysvětluje Valentová.

Signatáře ministerstvo rovněž ujistilo, že se při řešení vleklé syrské krize důsledně drží rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 2254, která dává důraz na politické řešení. „Na úrovni EU a OSN jednoznačně zastáváme požadavky na vyšetření a potrestání zločinů podle mezinárodního práva. ČR vystupuje proti jakémukoliv užití chemických zbraní, podporuje vyšetřovací mechanismy OSN a Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), staví se rezolutně proti beztrestnosti za jejich užití ČR,“ popisuje Valentová postup ČR.

V neposlední řadě upozornila i na to, že požadavek autorů dopisu na podpoření zavedení mezinárodního tribunálu může být částečně lichý. „ČR podpořila vznik „Mezinárodního, nestranného a nezávislého mechanismus OSN na pomoc vyšetřování a stíhání těch, kteří jsou odpovědní za nejzávažnější zločiny podle mezinárodního práva spáchané v Sýrii“, a jeho činnost finančně podpořila částkou 900 tis. Kč,“ upozornila Valentová na to, že podobný krok Česká republika již učinila.