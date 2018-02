Pokuty za lékařské papírové recepty letos ještě nebudou. Pak už musí být elektronické

Přechodné zrušení pokut za porušení nové povinnosti vydat recept v elektronické podobě také předpokládá, že pokud by lékový ústav do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno. Současný zákon předpokládá sankci až dva miliony korun.

„Chceme mít rok na odladění systému a jeho vylepšení,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Přibýt by měl takzvaný lékový záznam pacienta, který zajistí sdílení dat o tom, jaké léky mu různí lékaři předepsali. Aplikace by měla vyloučit vícečetné předepisování stejného léku jinými lékaři a možnost nevhodných kombinací léků. Vojtěch uvedl, že příslušnou novelu chce předložit vládě v květnu. V současnosti podle něho předepisují lékaři elektronicky 70 až 80 procent receptů, systém funguje.

V diskusi vystoupil pouze Vladimír Plaček (ČSSD), jenž dříve prosazoval dvouletý odklad povinných elektronických receptů. Sněmovna ale senátní návrh v lednu zamítla. Povinnost platí od začátku roku. Plaček uvedl, že byl příjemně překvapen, že systém nezkolaboval. Podotkl však, že 2000 až 3000 lékařů do něho stále ještě nemá přístupové kódy.

Předlohu podpořilo 62 ze 69 přítomných senátorů. Proti nebyl nikdo, sedm členů horní komory se hlasování zdrželo.

Vládní technická předloha by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků. Novela vychází z evropské směrnice, členské státy by ji měly začlenit do svého práva do poloviny února. „Novelou se především umožní, aby byl vydán prováděcí právní předpis, který by stanovil v souladu se směrnicí pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů a specifikací systému jakosti pro zařízení transfuzní služby,“ stojí v důvodové zprávě.

Transfuzní stanice budou muset podle novely pravidla správné praxe pod hrozbou postihu dodržovat. Například budou muset postupovat podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků. Podle Vojtěcha stanice využívají pravidla dobrovolně už nyní.

