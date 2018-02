Ťok má plán na ukončení války s Uberem: Licenci taxikářů i pro jeho řidiče

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce reagovat na protesty taxikářů proti službám typu Uber poslaneckou novelou. Novinářům to řekl před středečním jednáním vlády, na které taxikáře pozval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Zprostředkování jízdy by podle nové úpravy již nemělo být volnou, ale vázanou živností, řekl Ťok. Srovnaly by se tak podle něj podmínky pro všechny poskytovatele, protože Uber a další podobné společnosti by mohly jízdu zprostředkovat pouze řidičům, kteří jsou oficiálně taxikáři.

Řidiči taxi tvrdí, že alternativní přepravní služby pro ně představují nekalou konkurenci, protože nedodržují zákonné požadavky pro taxi. Stát podle nich problém neřeší, a proto na protest od konce minulého týdne pořádají pomalé jízdy Prahou, kterými blokují dopravu. Na středu pozval Babiš představitele taxikářů na vládu, řidiči se přesto opět sejdou na Strahově. Teprve po schůzce s premiérem se rozhodnou, zda znovu vyrazí do pražských ulic.

Ťok před zasedáním kabinetu novinářům řekl, že on taxikáře na vládu nezval. „Nevím, co mi chtějí říct. Vím, že chtějí, abychom vypnuli Uber nebo Taxify. Já rozumím, proč jim ty služby vadí, na druhou stranu nemohou chtít něco, co nemůžu udělat. Vypnout ty ostatní platformy ze zákona nelze,“ konstatoval ministr. Způsobem protestů podle Ťoka škodí taxikáři zejména sami sobě.

Řešit situaci by chtěl poslaneckou novelou, což by umožnilo vynechat připomínkové řízení vládních návrhů. „Dnes je zprostředkování v taxislužbě v podstatě volná činnost a nemáte žádné podmínky. Podle naší novely by bylo možné zprostředkovat taxislužbu jenom těm, kdo na to mají oprávnění. Takoví ti falešní taxikáři by jezdit neměli a neměli by mít šanci mít zprostředkovanou jízdu některou z těchto platforem,“ uvedl.

Služby jako Uber by se tím podle něj dostaly na úroveň taxislužby. „Dnes je to tak, že Uber v podstatě nerespektuje, že by měl objednávat koncesované taxikáře. Z mého pohledu by se to tím vyřešilo, před zákonem by na tom byli všichni stejně,“ uvedl. O podobě novely chce jednat ještě s dalšími poslaneckými kluby, do Sněmovny by ji mohl Ťok předložit začátkem března.

Ministerstvo dříve hovořilo také o tom, že podle připravované novely by taxikáři mohli stejně jako řidiči Uberu využívat mobilní aplikaci, čímž by se podle úřadu srovnalo podnikatelské prostředí.