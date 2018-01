Lékaři dál můžou psát i papírové recepty. Pokuty kvůli eReceptům letos nebudou

Přechodné zrušení pokut za porušení nové povinnosti vydat recept v elektronické podobě vychází z úpravy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Schválený pozměňovací návrh také předpokládá, že pokud by lékový ústav do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno. Současný zákon předpokládá sankci až dva miliony korun.

Sněmovna naopak zamítla návrh Jaroslava Dvořáka (SPD), podle kterého by se lékaři mohli znovu sami rozhodovat, v jaké formě recept vydají. Tento stav platil do konce loňského roku. Elektronický recept je povinný od ledna.

Poslanci nepřistoupili ani na zrušení odpovědnosti šiřitele za obsah reklamy na léčiva, humánní léčivé přípravky, doplňky stravy nebo na potraviny pro zvláštní výživu. Odpovědnost nyní nesou také zadavatel a zpracovatel propagace. Šiřitele navrhoval zbavit odpovědnosti Patrik Nacher (ANO), podle kterého nemají potřebnou odbornou kvalifikaci pro posouzení souladu obsahu reklamy se zákonem.

Vládní technická předloha by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků. Novela vychází z evropské směrnice, členské státy by ji měly začlenit do svého práva do poloviny února. „Novelou se především umožní, aby byl vydán prováděcí právní předpis, který by stanovil v souladu se směrnicí pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů a specifikací systému jakosti pro zařízení transfuzní služby,“ stojí v důvodové zprávě.

Transfuzní stanice budou muset podle novely pravidla správné praxe pod hrozbou postihu dodržovat. Například budou muset postupovat podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků.