„Vraťte dotaci.“ Ministerstvo zveřejnilo kus zprávy OLAFu, v Čapím hnízdě byly nesrovnalosti

MF zveřejnilo tři odstavce závěrů z 50stránkové zprávy OLAF o Čapím hnízdu. OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu.

Někteří politici již začali na sociálních sítích na zprávu reagovat. Například exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) považuje zveřejněné úryvky za hrubě nedostatečné.

Zveřejněné tři odstavce ze zprávy OLAF považuji za naprosto nedostatečné!! Je třeba nyní zveřejnit kompletní závěr této zprávy a jak to vyšetřování umožní, tak celou zprávu. MF tímto postupem bohužel jen zvyšuje podezření, že tento projekt není v pořádku! — Marian Jurečka (@MJureka) 4. ledna 2018

Bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí Starostové a nezávislí nepřímo vyzval premiéra Andreje Babiše aby po zveřejnění i těchto tří odstavců z celé zprávy rezignoval na svůj post.

OLAF konstatoval nesrovnalosti v kauze Čapí hnízdo a navrhl vyjmout přes 42 mil. korun. V západních demokraciích by v tu chvíli vláda vedená člověkem podezřelým z dotačního podvodu skončila bez vyzvání. Jsme západní demokracie? — Petr Gazdík (@petrgazdik) 4. ledna 2018

Petr Fiala, lídr ODS, na svém profilu uvedl, že „rozhodnutí ministerstva financí zveřejnit tři odstavce z 50stránkové zprávy OLAFu vyvolává mnohem více otázek než odpovědí“. Byl by tak pro zveřejnění celé zprávy. „Veřejnost má právo znát důvody, které vedly k tomu, že ministerstvo financí navrhlo vyjmout dotaci z fondů EU. Je v zájmu premiéra Babiše a ČR, aby byla celá kauza srozumitelně objasněna,“ okomentoval politik.

Resort: Nemohli jsme jinak

Ministerstvo financí se brání, že zprávu nemohlo zveřejnit celou kvůli probíhajícímu trestnímu řízení. „Neboť by tím mohlo dojít k ohrožení jeho průběhu. Ministerstvo financí proto přistoupilo k částečnému poskytnutí informace, které podle našeho názoru nemohou ohrozit účel a průběh trestního řízení a jejich poskytnutím zároveň naplní účel došlých žádostí v maximální možné míře a přispělo k diskusi o věcech veřejného zájmu,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Zveřejnění zprávy se přitom přímo před ministerstvem domáhala ve čtvrtek už podruhé asi dvacítka lidí. Dožadovali se také setkání s ministryní Alenou Schillerovou. Ta si ale kvůli pracovnímu vytížení nenašla čas.

„Chápu, že ministryně financí může mít nabitý program, a nebude tak snadné se s ní sejít. Příště proto přijdeme v pondělí a budeme chodit, dokud s námi nezačne někdo mluvit,“ řekl přímo před ministerstvem redaktorovi Blesku jeden z demonstrujících Martin Uhlíř.

Zítra ráno se ve vyšetřovacím spise (jako zpravodajka Mandátového a imunitního výboru PSP ČR ve věci vydání poslanců Babiše a Faltýnka) seznámím se zprávou OLAF. — Kateřina Valachová (@katavalachova) 4. ledna 2018

Už zítra by se přitom podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska mohli ke zprávě OLAFu dostat první lidé - a to členové mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny. Právě Kalousek o druhého ledna trvdí, že už do zprávy nahlédl a upozornil na to, že OLAF poukázal na nedostatky při získání dotace na Čapí hnízdo.

Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evr.komisi 100% korekce. Přeloženo - byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 2. ledna 2018

Kvůli padesátimilionové dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi také obvinění české policie. Příští týden by kvůli záležitosti měl vypovídat před mandátovým a imunitním výborem Sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Den po výpovědi na výboru bude Babišova vláda ve Sněmovně žádat o důvěru.

Chyba v překladu

Ministerstvo financí také udělalo v první chvíli podstatnou chybu v překladu tří odstavců závěrečné zprávy OLAFu. V nich neseděla výše dotace v eurech. Za povšimnutí proto stojí porovnání originálního znění v anglickém jazyce a následný pracovní překlad do čestiny. Po posměšcích na sociálních sítích ministerstvo chybu na webu opravilo.

Originální znění v anglickém jazyce

The Directorate General for Regional and Urban Policy také the following action:

Undertake all appropriate measures to ensure the exclusion of CZK 42 497 826.80/ EUR 647 676.40 as set out in the attached OLAF Final Report in relation to the irregularities detected in the project No CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo“.

Pracovní překlad do českého jazyka

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42.497.826,80 Kč / 1.647.676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“.

