Chtějí zdiskreditovat vyšetřování Čapího hnízda, varuje ředitel policie. Podpořil detektiva

Ředitel pražských policistů Miloš Trojánek se postavil za vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo. Vyloučil politické zásahy do případu a odmítl spekulace o tom, že policie postupovala nezákonně. Uvedl, že už loni v srpnu byl nepříjemně zaskočen snahou „některých osob“ o zpochybnění nezávislosti policejního vyšetřování této kauzy a nyní se situace opakuje.

Prohlášení Miloše Trojánka zveřejnila policie ve středu na svém webu. Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu chce policie stíhat premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

Video Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) se smál poté, co ho někteří poslanci marně vyzývali k omluvě či rezignaci. Jednalo se o jeho výrocích souvisejících s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo.

„Pražská policie byla a je apolitická a řídí se výhradně zákony této země. V případě vyšetřování samotné kauzy Čapí hnízdo kriminalisté pracují v souladu s trestním řádem a pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze,“ uvedl Trojánek. Vyšetřovatel případu podle něj dlouhodobě patří mezi nejzkušenější pracovníky odboru hospodářské kriminality, nyní je ale opět stavěn do negativního světla v souvislosti s vyšetřováním jiných kauz. „Proti těmto snahám o diskreditaci a znevěrohodnění hlavního vyšetřovatele se důrazně ohrazuji,“ dodal šéf pražských policistů Trojánek.

Obvinění Babiš a Faltýnek

Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. O jejich vydání k trestnímu stíhání požádala policie loni v srpnu, poslanci k tomu svolili počátkem září. Stíhání bylo přerušeno po říjnových volbách, ve kterých Babiš a Faltýnek obhájili místa poslanců. Policie následně znovu požádala o jejich vydání ke stíhání, Sněmovna o žádosti dosud nerozhodla.

Vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila v srpnu ostře kritizoval Babiš, označil ho za „velice kontroverzního“ policistu, který figuroval v „kauze ukradené firmy Neograph kmotry podnikateli (Vladimíru) Sittovi“. Aktuálně v úterý postup vyšetřování zpochybňoval Faltýnek v České televizi. Trojánek vyjádřil Nevtípilovi plnou důvěru už v srpnu.

Dotační podvod?

V kauze Čapí hnízdo policie obvinila 11 lidí. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Video Miloš Zeman o dotacích pro Čapí hnízdo

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Projektem se zabýval také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), doporučení z jeho závěrečné zprávy nyní zkoumá Evropská komise. České úřady zprávu zatím nezveřejnily. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se ale domnívá, že ministerstvo navrhne vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů financovaných z evropských fondů.