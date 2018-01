U Čapího hnízda byl spáchán kriminální čin. Četl jsem zprávu OLAFu, tvrdí Kalousek

Závěry Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo nejsou ani týden po doručení do Česka veřejnosti známé. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek ale tvrdí, že zpráva úřadu potvrzuje spáchání kriminálního činu. Uvedl to v úterý na sociálních sítích.

„Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evr. komisi 100% korekce. Přeloženo – byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá,“ uvedl v úterý expředseda TOP 09 na Twitteru.

Na přímou otázku pak potvrdil, že zprávu již četl. Zveřejnit ji ale zatím nemá v plánu.

„Nemohu to více rozvinout. Kdybych to měl v ruce, tak to okamžitě zveřejním na svém Facebooku, protože jsem přesvědčený, že je ve veřejném zájmu, aby zpráva byla zveřejněná,“ dovysvětlil Kalousek redakci Aktuálně.cz.

Ministerstvo financí zprávu OLAF obdrželo ve středu a předalo ji ministerstvu pro místní rozvoj, vedení ROP Střední Čechy a Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ), které se případem farmy Čapí hnízdo zabývají.

Městské státní zastupitelství v Praze následně nedoporučilo ministerstvu financí zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. Podle mluvčí žalobců by zveřejnění dokumentu mohlo ohrozit trestní řízení. Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila policie premiéra Andreje Babiše a žádá o jeho vydání Sněmovnu.

O poskytnutí zprávy OLAF požádali ministerstvo před týdnem Piráti, opírají se při tom o jednací řád Sněmovny, podle kterého mohou poslanci žádat ministerstva o informace potřebné pro výkon funkce, a o zákon o svobodném přístupu k informacím. Argumentují tím, že informace jsou důležité pro posouzení žádosti o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka ke stíhání. Policie oba politiky viní z podvodu.

Evropská komise minulý týden doporučila Česku, aby Čapí hnízdo vyňalo z projektů financovaných z evropských fondů. Pokud by skutečně bylo vyňato, bylo by podle ministryně na rozhodnutí ROP Střední Čechy, zda zahájí správní řízení a bude chtít dotaci vrátit.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod, přitom ale díky ní nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.