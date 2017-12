Zeman vystoupil pochvalně na sjezdu okamurovců. Politici: Je to morální špína, šíří nenávist

Konferenci zahájily projevy šéfa hnutí Tomia Okamury a prezidenta Zemana. Předseda SPD prohlásil, že Zeman je silnou osobností a bude hájit vlast. Pochvalně hovořil také o Zemanově předchůdci v prezidentském úřadu Václavu Klausovi, který ale na funkci hlavy státu nekandiduje.

Okamura o Zemanovi s Klausem prohlásil, že to jsou bojovníci, kteří mají vize a jasné a srozumitelné názory, které předkládají a obhajují. „Jsou to lidé, kteří se v debatě neschovávají za nálepky. Přestože s mnohým, co řekli nebo udělali, nesouhlasím, musím hluboce souhlasit s tím, jak za svými názory stojí," prohlásil Okamura.

Podle něj je při pohledu na současné kandidáty nutné myslet na to, aby se Pražský hrad nestal „hlásnou troubou odnárodňování a bruselské lobby". Na Hradě nesmí být lidé bez vize a názorů.

SPD Zemana přímo nepodpořilo

Podle pozdějšího usnesení hnutí má být prezidentem i po lednových volbách nadále člověk, který bude podporovat přímou demokracii, bude bojovat proti migraci, islamizaci a bude bojovat za národní zájmy, uvedl Okamura. Přímou podporu pro prezidentské volby ale hnutí Zemanovi nevyslovilo.

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu na konferenci SPD vytknul přístup k vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Vadí mu, že strana bojuje proti migraci, ale nepodporuje působení českých vojáků v zahraničí, kde bojují proti teroristickým skupinám. Vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury k tomuto tématu označil za dehonestující vůči českým vojákům. Jde podle něj ale o jediný vážný bod, na kterém se s SPD neshodne. Rozporný názor mají také na členství v Evropské unii. Zeman řekl, že ale udělá vše pro to, aby mohlo hnutí svůj názor k vystoupení z Unie říct. Odbornice zve Okamuru a Filipa do Let kvůli Romům. „Drzost,“ běsní šéf KSČM

Zeman řekl, že by mohl vyjmenovat deset bodů, na kterých se s SPD shodne. Zmínil přímou demokracii nebo vztah k inkluzi. Věří, že hnutí předloží zákon o přímé volbě starostů nebo hejtmanů. Prezident by chtěl, aby se starostou či hejtmanem stal politik, který dostane nejvíce preferenčních hlasů na kandidátní listině vítězné strany.

„Zmínky o ovlivňování voleb jsou urážkou voličů“

Prezident Zeman také na sjezdu řekl, že zmínky o ovlivňování voleb cizími rozvědkami jsou trestným činem šíření poplašné zprávy. Na toto nebezpečí upozorňoval Zemanův protikandidát Jiří Drahoš.

Drahoš minulý týden vyjádřil obavu z ovlivňování českých voleb zahraničními tajnými službami prostřednictvím dezinformací. Zeman Drahoše výslovně nejmenoval, ale své vyjádření jasně k Drahošovi směřoval. „Myslím si, že jsme se nedávno stali svědky trestného činu šíření poplašné zprávy, když nejmenovaní politici nebo kandidáti na politika oznámili, že naši voliči v minulých parlamentních volbách byli ovlivněni zahraničními rozvědkami,“ řekl Zeman. „Konspirátora“ Kotena nepustil ke slovu Okamura. SPD vyjela po novinářích

Takové postoje označil za „drzou urážku českých voličů“. Dodal, že má pocit, že si tak „někteří politici“ chystají alibi pro případ neúspěchu ve volbách. Zeman v minulosti opakovaně řekl, že se k protikandidátům nebude vyjadřovat.

Topolánek se pustil do Zemana

Návštěvu Zemana na konferenci někteří politici kritizovali. Například prezidentský kandidát Mirek Topolánek uvedl, že on sám by se nezúčastnil. „Nemůže se mi líbit, jak se ta strana chová k homosexuálům, novinářů, Židům, Romům a jak schvaluje výhrůžky dětem. Je to strana, co není na politické scéně pozitivní,“ uvedl s tím, že o podporu hnutí SPD by se neucházel.

Jiří Dienstbier (ČSSD) hovoří o „morální špíně“ a třeba místopředseda komunistů Jiří Dolejš se podivil nad tím, že Zeman SPD káral za jejich postoj vůči českých zahraničním vojenským misím a je proti vystoupení z Evropské unie. „Tak proč k nim lezl?“ ptá se Dolejš.

Zeman na konferenci Okamurových extrémistů. Po uši v té nejhorší morální špíně. — Jiří Dienstbier (@jiridienstbier) 9. prosince 2017

Jiří Pospíšil (TOP 09) poznamenal, že Zeman býval státníkem, který přivedl Českou republiku do NATO a podporoval EU. „Dnes z něj zůstal politik plný zloby, hrající na nejnižší lidské pudy - strach, závist, nenávist,“ uvedl.

M. Zeman býval státníkem, který přivedl ČR do NATO a podporoval EU. Dnes z něj zůstal politik plný zloby, hrající na nejnižší lidské pudy - strach, závist, nenávist. Vystupuje s Konvičkou, hledá podporu u voličů extrémistických stran. Věřím, že v lednu bude zvolen jiný prezident. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 9. prosince 2017

Experti: Předvolební tah

Zemanovo vystoupení na konferenci pokládají experti za předvolební tah, i když to on sám popírá. „Pan prezident byl na konferenci SPD pozván,“ uvedl stručně mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na otázku, zda je vystoupení součástí kampaně a zda se prezident chystá zúčastnit i dalších sjezdů jiných stran.

„Asi půjde oslovovat i komunistickou stranu. Sází na určitý typ voličů, je to z jeho strany velice pragmatická úvaha, která připomíná například tah Václava Klause, který šel vyjednávat za komunisty tehdy ještě v nepřímých prezidentských volbách,“ okomentoval politolog Jan Kubáček. Experti: Okamura má své voliče za pitomce, KSČM se nedá věřit. A proč jde Zeman na sněm SPD?

Podle odborníka Josefa Mlejnka jsou voliči Okamury ve velké části také voliči Miloše Zemana. „Okamura je politikem, který je pro něj nejvíc nebezpečný, pokud s ním bude ve sporu. Když by Zemanovi ubylo nějakých 10 procent voličů Okamury, tak by se nemusel dostat do druhého kola. On bude usilovat o přízeň Okamury a SPD, je otázkou, jak to bude chtít Okamura vytěžit. Možná té jejich vazby využije jako páky na Babiše, aby za podporu vlády dostal něco víc, než by mu Babiš chtěl dát,“ uvedl Mlejnek.

