Milionář a jeho thajská manželka zmizeli beze stopy. Na stěnách jejich domu byla nalezena krev

Jejich zmizení ohlásil ve čtvrtek jejich známý, který za nimi přijel, když se s nimi nemohl od středy zkontaktovat. Zmizel i jejich nový pick-up Ford Ranger. Na stěnách šatny u jejich bazénku se našly stopy krve, které prokazovaly známky toho, že se je někdo pokoušel smazat.

Manželčin bratr, Warut Satchakit, byl zatčen, když jej bezpečnostní kamery odhalily, jak ve čtvrtek vstoupil do domu a chtěl ukrást jejich auto. Ke krádeži se přiznal, avšak odmítl, že by byl jakkoliv zapojen do zmizení sestry a jejího muže. Propustili jej na kauci 100 000 Bahtů (cca 67 000 Kč), jíž zaplatili rodinní příbuzní.

Policie stále vyšetřuje zmizení Alana a Nott. Pečlivě sleduje záznamy z bezpečnostních kamer v domě a bazénu a policejní potápěči prozkoumávají blízké řeky. Do pátrání se zapojila také dcera pohřešovaných, která žije v Anglii.

Generálmajor Sanpat Praputsra řekl: „Případ pokračuje dobře a všechno máme pod kontrolou. Policie na vyšetřování pracuje dnem i nocí. Dvojice zmizela beze stop.“

Alan pochází z Edinburghu a do Thajska přijel před několika lety, když pracoval jako inženýr v Austrálii. Postavil zde rozlehlé sídlo s venkovním bazénem. Sousedé popisovali jeho ženu jako nejkrásnější ve městě a o Alanovi říkali, že je velmi přátelský. Místním médiím řekli, že je milionář.

Pratputsra řekl: „Pokračujeme ve vyšetřování co nejrychleji a nejpřesněji, jak dovedeme. Věřím, že jsme schopni vypátrat pachatele a případ úspěšně uzavřít.“