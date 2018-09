Šíleného vědce možná pustí z léčebny: Bude zase vykrádat hroby?

Šíleného ruského vědce Anatolije Moskvina (52) možná pustí z psychiatrické léčebny. V té je zavřený od chvíle, kdy vyšlo najevo, že krade těla z hrobů. Těla děvčat ve věku od 3 do dvanácti let mumifikoval, oblékal do šatů, líčil je a žil s nimi. Takových „panenek“ měl v bytě 29.