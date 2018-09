Rodina hledaného v případu Kuciak promluvila: Co Miro ví o vraždě novináře?

Ani týden netrvalo pátrání, které mělo za cíl najít člověka, jež by měl význam pro vyšetřování otřesné nájemné vraždy Jána Kuciaka (†27) a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové (†27). Podle informací Nového Času se jedná o Miroslava Č. (32), který v době vraždy žil v obci Nová Mača s manželkou a dcerou. Podle posledních zpráv se měl nedávno přestěhovat do Česka.

Miro (32) původně pochází ze Spišské Teplice a živí se jako dělník. Jeho podobizna minulý týden obletěla celé Slovensko a neunikl ani obyvatelům jeho rodného města. „Viděla jsem ho v novinách. Hned mi připomínal Mira, ale nepřipisovala jsem tomu žádnou vážnost. Doteď se mi nechce věřit, že by to byl on,“ řekla serveru Pluska.sk sousedka jeho rodičů. Podle jejích slov je to velmi dobrý a klidný člověk. „S ženou, která je z Bratislavy, s dcerkou a i s maminkou se odstěhoval do hlavního města, to vím najisto,“ dodala šokovaná žena.

A s velmi podobnými reakcemi přijímali tuto informaci i samotní příbuzní Miroslava Č. „Slyším to prvně. To nemůže být pravda. Ten chlapec byl vždy hodný! Nedokázal se ani s nikým poprat,“ uvedla jeho babička. „Co to říkáte, on žil ve Velké Mači? To nemůže být pravda. Miro s tím určitě nemá nic splečného,“ uvedla sestřenice.

Jisté je jedno. Mira všichni popisují jako hodného a svědomitého manžela, milujícího otce a ochotného souseda. O tom, zda by mohl mít s případem něco společného, pochybuje i samotná matka zavražděná Martiny, Zlata Kušnírová. „Kdyby chtěl vraždit, určitě to neudělá ve stejné obci, kde žije a kde ho znají,“ zamyslela se žena, která se s ošklivou ztrátou dcera jen těžko vyrovnává. „Já už nevím, co je pravda a co ne,“ uzavřela celou událost.

V místě neštěstí prý Mira moc lidí nevidělo. Příčinou ale může být, že zde bydlel v pronájmu a údajně moc nikam nechodil.

Na případu nyní spolupracuje i Národní centrála proti organizovanému zločinu ČR, která však kvůli citlivosti případu odmítla uvést jakékoli informace.

