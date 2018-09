Sousedi jí rozstříleli snoubence (†37) kvůli popelnici. Žena popravu natočila. Teď s tím musí žít

K brutální vraždě došlo 1. září v americkém městě Abilene v západním Texasu. Policie na místo dorazila v 10:15. Aarona Howarda (†37) zdravotníci převezli do nemocnice, kde následně na vážná střelná poranění zemřel.

John Miller (67) a jeho syn Michael (31) si s nabitými zbraněmi šli vyřizovat sousedský spor do postranní uličky, kde se v kontejneru na odpadky válela stará a nepoužívaná matrace, kterou tam Howard vyhodil. Smrtonosné hádce přihlížela také jeho snoubenka Kara, a nejen ona!

„Postavila jsem se mezi Aarona a Johna. Najednou mi začalo kvůli střelbě pískat v uších," uvedla snoubenka Kara Box. Ta se s Howardem nastěhovala vedle Millerů teprve v dubnu. Nikdy předtím s nimi nejednali osobně.

„Několik dní před střelbou jsme vyhodili velkou matraci do kontejneru. Tam musí ta matrace být, jinak ji popeláři nevyvezou,“ popsala Kara.

Onoho osudného rána si snoubenci všimli, že se matrace válí na jejich pozemku. Aaron šel za svým sousedem, aby matraci hodil zpátky do kontejneru. Ten odmítl a přidal pár nehezkých slov. Jak mu vycházela z úst, ze svých šortek vytáhl pistoli.

Celou událost sledovali Aaronovi synovci a neteře, kteří stáli na dvorku. Po chvilce přijel i Millerův syn Michael, který si s sebou přivezl brokovnici. Howard měl k dispozici „jen“ baseballovou pálkou, kterou ovšem ani v náznaku nepoužil.

„Jestli se ke mně přiblížíš blíž než na metr, tak tě zabiju,“ vyhrožoval John Miller s pistolí v ruce. Slovní šarvátka stále eskalovala, přičemž Aaron Howard znovu vyzval Johna Millera, ať matraci hodí zpět do kontejneru.

Krátce před samotným útokem se mezi muže postavila právě Kara. První výstřel jí prošel kolem hlavy. To na jejích záběrech není příliš zřetelné. Několik sekund záznamu však zachycuje Michaela Millera, jak střílí na Aarona z brokovnice.

Howard padl k zemi s vážným poraněním hlavy a hrudníku. Jeho snoubenka začala křičet a běžela k jeho bezvládnému tělu. Poté k ní přistoupil John Miller, přiložil jí pistoli k čelu a nařídil jí, aby si lehla na zem.

„Když jsem doběhla k Aaronovi, hlavou mi proběhlo, že třeba bude v pořádku. Ale nezvládl to,“ řekla Kara.

Když se Kary v televizi zeptali, co by vrahům jejího snoubence řekla, odpověděla „že by oba dva měli strávit zbytek života ve vězení.“

Z domova, před kterým ke střelbě došlo, se Kara odstěhovala. John a Michael Miller se k vraždě přiznali a nyní čelí obvinění. Policie a právníci odmítají celou záležitost komentovat, a Millerům byla dokonce poskytnuta kauce 25 tisíc dolarů (asi 545 tisíc korun). Složili ji a jsou stíháni na svobodě.

