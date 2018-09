Vyděračské e-maily zaplavily Česko: Vyhrožují zveřejněním intimních videí

Na nevyžádané e-maily psané podivnou češtinou, prozrazující strojový překlad, si už čeští uživatelé zvykli. Nyní však rafinovaný vyděrač použil dostatečně přesvědčivou metodu, jak z důvěřivých uživatelů internetu vymámit pěkný balík. Informovaly o tom servery iHNed.cz a TN.cz.

Obsah e-mailu je zhruba následující: vyděrač tvrdí, že počítač adresáta nakazil virem typu trojský kůň. Ten mu údajně umožňuje dálkově ovládat počítač, a především zmíněnou webkameru. S její pomocí prý pořídil video, které zachycuje majitele počítače během masturbace nad erotickými internetovými stránkami.

Pokud prý adresát nezaplatí vyděrači 250 dolarů, tj. asi 5500 korun v anonymní nevysledovatelné měně bitcoin, pořízené video bude zveřejněno a rozesláno všem přátelům a kolegům nešťastného adresáta. E-mail prozatím obtěžuje především lidi ze Středočeského kraje, zejména z Berounska.

Na to, že se podvodníkovi jeho aktivita začíná vyplácet, upozornil server iHNed.cz. V současné době má ve své peněžence již 0,64 bitcoinu, což odpovídá 4300 dolarů, tj. 93 000 korun.

Co by tedy měl člověk v podobné situaci dělat? „Nepanikařit,“ řekl serveru TN.cz František Janů z portálu kybernetické bezpečnosti KYBEZ. Člověk by měl podle něj vyhodnotit situaci, zda vůbec k pořízení podobného videa mohlo dojít. „Hlavně nikam neposílat peníze,“ řekl TN.cz Janů.